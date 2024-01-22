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НБУ скоротив підтримку нацвалюти на 21% — деталі

22 січня 2024 10:31
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс гривні — Нацбанк суттєво ослабив підтримку нацвалюти наприкінці січня
Американська валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) зменшив активність на міжбанківському валютному ринку з метою підтримки курсу гривні минулого тижня. Обсяги продажів зменшились на 21%.

Про це свідчить інформація Нацбанку.

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Продажі валюти на міжбанку

Національний банк за звітний тиждень (з 15 по 19 січня) на міжбанківському ринку продав валюти на 530,9 млн доларів, а купив 100 тис. доларів.

Цього разу обсяг продажу американської валюти був на 142,4 млн доларів був менший. Попереднього тижня НБУ продав 673,3 млн доларів, а тижнем раніше — 789,3 млн доларів.

Євровалюту регулятор не купував та не продавав попереднього тижня.

З початку року Національний банк продав 1,994 млрд доларів, а купив 650 тис. доларів.

За 2023 рік регулятор продав 28,829 млрд доларів, а купив на міжбанку 219,85 млн доларів. Торік НБУ також не купував і не продавав євро.

2022-го Нацбанк продав 26,38 млрд доларів і 1,789 млрд євро, а купив на міжбанку 3,267 млрд доларів і 110,9 млн євро.

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ затвердив офіційний курс валют на понеділок, 22 січня, на значно нижчому рівні порівняно з попереднім банківським днем: долар — 37,52 грн (-0,18); євро — 40,84 грн (-0,17).

Також ми писали, що український бізнес очікує девальвації національної валюти у 2024 році. Деякі керівники підприємств фактично одностайні щодо рівня курсу долара.

НБУ
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курс гривні
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