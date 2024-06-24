Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні можуть злетіти ціни на молочні продукти та солодощі — причини arrow

В Україні можуть злетіти ціни на молочні продукти та солодощі — причини

24 червня 2024 15:11
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни в Україні — молочні продукти та солодощі невдовзі подорожчають
Кондитерське виробництво. Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українські виробники хлібобулочної, кондитерської та молочної продукції очікують зростання цін. Це може статися у найближчому майбутньому на тлі відключення електричної енергії.

Про це повідомляє Forbes, посилаючись на виробників.

Читайте також:

Як зміняться ціни на продукти

Як зазначає видання, до подорожчання продуктів неминуче призведуть відключення електроживлення, з якими генератори впоратися не в змозі.

За прогнозом аналітиків, подорожчає бакалія, яка може додати в ціні 5–15%. Виробництво молочних продуктів також зросте. "Молочка" може додати одразу 30%.

За очікуваннями виробників, кондитерська продукція в разі зростання частоти та тривалості відключень електрики може подорожчати щонайменше удвічі.

Як зауважує видання, вартість електроенергії від генераторів обходиться удвічі-тричі дорожче, аніж з мережі. З такою проблемою зіштовхнулись абсолютно всі харчові підприємства країни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні після тривалого зниження почала прискорюватися виробнича інфляція. Ціни виробників промислової продукції зростають другий місяць поспіль, зокрема через підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу.

Також ми писали, що уряд скасував декларування цін на соціально значущу продукцію. Через це магазинам дозволено встановлювати націнку на власний розсуд.

солодощі
електроенергія
ціни в Україні
молочні продукти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву