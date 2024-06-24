Ціни в Україні — молочні продукти та солодощі невдовзі подорожчають

Кондитерське виробництво. Unsplush

Українські виробники хлібобулочної, кондитерської та молочної продукції очікують зростання цін. Це може статися у найближчому майбутньому на тлі відключення електричної енергії.

Про це повідомляє Forbes, посилаючись на виробників.

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Як зміняться ціни на продукти

Як зазначає видання, до подорожчання продуктів неминуче призведуть відключення електроживлення, з якими генератори впоратися не в змозі.

За прогнозом аналітиків, подорожчає бакалія, яка може додати в ціні 5–15%. Виробництво молочних продуктів також зросте. "Молочка" може додати одразу 30%.

За очікуваннями виробників, кондитерська продукція в разі зростання частоти та тривалості відключень електрики може подорожчати щонайменше удвічі.

Як зауважує видання, вартість електроенергії від генераторів обходиться удвічі-тричі дорожче, аніж з мережі. З такою проблемою зіштовхнулись абсолютно всі харчові підприємства країни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні після тривалого зниження почала прискорюватися виробнича інфляція. Ціни виробників промислової продукції зростають другий місяць поспіль, зокрема через підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу.

Також ми писали, що уряд скасував декларування цін на соціально значущу продукцію. Через це магазинам дозволено встановлювати націнку на власний розсуд.