Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow У магазинах підскочили ціни — нова вартість борошна, цукру та солі arrow

У магазинах підскочили ціни — нова вартість борошна, цукру та солі

13 червня 2024 10:07
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни в Україні — як змінилась вартість борошна, цукру та солі у червні
Продуктовий відділ супермаркету. Фото: uniconsulting.group
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У червні 2024 року в українських магазинах змінилася вартість бакалії. Зокрема, зросли ціни на борошно, цукор та олію.

Про це повідомляє портал Minfin, що здійснює моніторинг цін.

Читайте також:

Як змінились ціни на бакалію у червні

За даними моніторингу, у червні почало незначно дорожчати пшеничне борошно. Зараз у магазинах у середньому коштує 23,23 грн/кг, тоді як попереднього місяця реалізували на 43 копійки дешевше.

Водночас, два кілограми аналогічного борошна продають у середньому за 42,96 грн/кг, тоді як у травні коштувало 42,45/кг.

 

ціни на борошно
Джерело: Мінфін

Зросла вартість цукру цього місяця. Солодкий продукт подорожчав до 29,50 грн/кг, тоді як у травні коштував 29,23 грн/кг. У низці магазинів ціна різниться. Зокрема, в "Ашані" та "Метро" продають за 28,40 грн/кг, а в "МегаМаркеті" — за 32,70 грн/кг.

 

ціни на цукор
Джерело: Мінфін

Також подорожчала рослинна олія. Для моніторингу взяли марку "Олейна" (рафінована 850 мл). У травні коштувала у середньому 56,06 грн, а в червні вже 57,25 грн.

 

ціна на олію
Джерело: Мінфін

Сіль не змінилась у вартості. У червні коштує стільки ж, як і минулого місяця — 35,74 грн/кг. Зокрема, у мережі "Ашан" продають за 33,88 грн/кг, а в "МегаМаркеті" значно дорожче — за 37,60 грн/кг.

 

ціна на сіль
Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на суницю садову нового врожаю знижувалися на початку червня 2024 року. Однак останнім часом виробники істотно підвищили відпускну вартість цієї ягоди.

Також ми писали, що за даними Держстату, в Україні у травні 2024 року зросла інфляція на споживчому ринку. Показник змінився проти квітня на 0,6%, проти кінця минулого року — на 2,0%.

ціни в Україні
цукор
ціни
олія
сіль
магазини
борошно

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна