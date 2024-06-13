Ціни в Україні — як змінилась вартість борошна, цукру та солі у червні

Продуктовий відділ супермаркету. Фото: uniconsulting.group

У червні 2024 року в українських магазинах змінилася вартість бакалії. Зокрема, зросли ціни на борошно, цукор та олію.

Про це повідомляє портал Minfin, що здійснює моніторинг цін.

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Як змінились ціни на бакалію у червні

За даними моніторингу, у червні почало незначно дорожчати пшеничне борошно. Зараз у магазинах у середньому коштує 23,23 грн/кг, тоді як попереднього місяця реалізували на 43 копійки дешевше.

Водночас, два кілограми аналогічного борошна продають у середньому за 42,96 грн/кг, тоді як у травні коштувало 42,45/кг.

Джерело: Мінфін

Зросла вартість цукру цього місяця. Солодкий продукт подорожчав до 29,50 грн/кг, тоді як у травні коштував 29,23 грн/кг. У низці магазинів ціна різниться. Зокрема, в "Ашані" та "Метро" продають за 28,40 грн/кг, а в "МегаМаркеті" — за 32,70 грн/кг.

Джерело: Мінфін

Також подорожчала рослинна олія. Для моніторингу взяли марку "Олейна" (рафінована 850 мл). У травні коштувала у середньому 56,06 грн, а в червні вже 57,25 грн.

Джерело: Мінфін

Сіль не змінилась у вартості. У червні коштує стільки ж, як і минулого місяця — 35,74 грн/кг. Зокрема, у мережі "Ашан" продають за 33,88 грн/кг, а в "МегаМаркеті" значно дорожче — за 37,60 грн/кг.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на суницю садову нового врожаю знижувалися на початку червня 2024 року. Однак останнім часом виробники істотно підвищили відпускну вартість цієї ягоди.

Також ми писали, що за даними Держстату, в Україні у травні 2024 року зросла інфляція на споживчому ринку. Показник змінився проти квітня на 0,6%, проти кінця минулого року — на 2,0%.