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В Украине могут взлететь цены на молочные продукты и сладости — причины

24 июня 2024 15:11
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены в Украине — молочные продукты и сладости вскоре подорожают
Кондитерское производство. Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские производители хлебобулочной, кондитерской и молочной продукции ожидают роста цен. Это может произойти в обозримом будущем на фоне отключения электрической энергии.

Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на производителей.

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Как отмечает издание, к удорожанию продуктов неизбежно приведут отключения электропитания, с которыми генераторы справиться не могут.

По прогнозу аналитиков, подорожает бакалея, которая может прибавить в цене 5–15%. Производство молочных продуктов также вырастет. "Молочка" может прибавить сразу 30%.

По ожиданиям производителей, кондитерская продукция при росте частоты и продолжительности отключений электричества может подорожать минимум вдвое.

Как отмечает издание, стоимость электроэнергии от генераторов обходится в два-три раза дороже, чем из сети. С такой проблемой столкнулись все пищевые предприятия страны.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине после продолжительного снижения начала ускоряться производственная инфляция. Цены производителей промышленной продукции растут второй месяц подряд, в частности, из-за повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса.

Также мы писали, что правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Поэтому магазинам разрешено устанавливать наценку по своему усмотрению.

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электроэнергия
цены в Украине
молочные продукты

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