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Промислові виробники різко підвищили ціни через нові тарифи — деталі

24 червня 2024 10:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни в Україні набирають обертів через нові тарифи для бізнесу — які зміни
Виробництво на фармацевтичній компанії. Фото: farmak.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні після тривалого зниження почала прискорюватися виробнича інфляція. Ціни виробників промислової продукції зростають другий місяць поспіль, зокрема через підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Як змінились ціни промислових виробників

За цією інформацією, ціни промислових виробників за травень 2024 року підскочили одразу на 7,2%. Якщо дивитися у річному вимірі, з травня 2024 року до травня 2023 року, рівень промислової інфляції прискорився до 14,2%.

За словами керівника Фінансового комітету ВРУ Данила Гетманцева, така тенденція є остаточним сигналом про розворот і завершення циклу зниження цін виробників. Останній тривав із невеликими перервами з вересня 2022 року по березень поточного року.  

Особливо сильно зросли ціни виробників у річному вимірі у таких секторах промисловості:

  • на 23,7% — постачання електроенергії, газу, пари;
  • 18,2% — добування сирої нафти та природного газу;
  • 17,9% — виробництво м’яса;
  • 13,8% — виробництво фармацевтичних продуктів;
  • 12,9% — виробництво молочних продуктів.

Як зазначає Гетманцев, прискорення виробничої інфляції містить у собі  енергетичну складову:

  • підняття цін на електроенергію для бізнесу;
  • збільшення витрат на альтернативні джерела енергії через руйнування енергоінфраструктури;
  • обмеження в енергопостачанні.

Ще один вагомий проінфляційний фактор — нестача виробничих кадрів та зростання витрат на оплату праці. Так, у першому кварталі поточного року середня зарплата у промисловості підвищилась на 23%.  

 

ціни в Україні
Джерело: ТГ Д. Гетманцева

Також у деяких сферах було зафіксовано дефляцію у річному вимірі, що обумовлено:

  • менш сприятливою зовнішньою кон’юнктурою (металургія);
  • держрегулюванням (обмеження експорту цукру до ЄС з 1 червня 2024-го);
  • іншими внутрішніми факторами.

Йдеться про:

  • виробництво цукру — на 7,1%;
  • виробництво коксу і нафтопродуктів — на 2,9%;
  • металургійне виробництво — на 1,3%.

"В цілому драйвером зростання промислової інфляції наразі виступає продукція реалізована у межах України (+17% рік до року), тоді як динаміка експортних цін виробників залишається стриманою (+4,1% рік до року). Прискорення виробничої інфляції серед інших факторів чинитиме тиск на споживчі ціни у другій половині поточного року", — додав глава Фінкомітету ВРУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україні ситуація з перебоями в електропостачанні негативно позначиться на доступності низки продуктів. На тлі дефіциту очікується неминуче зростання цін.

Також ми писали, що уряд скасував декларування цін на соціально значущу продукцію. Таким чином, магазинам дозволили встановлювати націнку на власний розсуд.

промисловість
Держстат
Данило Гетманцев
інфляція
ціни в Україні
бізнес

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