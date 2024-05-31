Ціни в Україні — Кабмін скасував контроль за вартістю соціальних продуктів

Розрахунок за продукти в магазині. Фото: Depositphotos

В Україні уряд скасував декларування цін на соціально значущу продукцію. Таким чином, магазинам дозволили встановлювати націнку на власний розсуд.

Про це попередила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Ціни на соцпродукти дозволили підвищувати

Як зазначили у Держпродспоживслужбі, задля зниження тиску на бізнес Кабінет Міністрів вирішив скасувати держрегулювання цін на соціальні продукти та товари протиепідемічного призначення. Відтепер, у разі зростання роздрібної вартості на 5% і вище необхідно буде декларувати відповідну зміну.

"З метою усунення надмірного тиску на бізнес урядом прийнято рішення щодо відміни державного регулювання цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення шляхом декларування зміни роздрібних цін у разі їх збільшення на 5 і більше відсотків", — йдеться у рішенні.

У відомстві також нагадали суб’єктам господарювання, що з 1 липня минулого року не вимагалась подача декларації про зміни роздрібних цін на соціальну продукцію та товари для протиепідвикористання.

Як продукти можуть злетіти у вартості

Перелік товарів з істотною соціальною значущістю було затверджено постановою Кабінету Міністрів на початку повномасштабної війни, однак тепер ціни можна підвищувати.

Уряд скасував декларування зміни роздрібних цін на такі продукти:

борошно пшеничне вищого сорту,

молоко пастеризоване з жирністю 2,5% (у плівці),

яйця курячі категорії С1,

птицю (тушки курячі, четвертини тушки курячої),

олію соняшникову рафіновану,

хліб житньо-пшеничний та батон.

Згідно з рішенням, суб’єкти господарювання не повинні використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) для надсилання інформації у Держпродспоживслужбу через офіційний портал.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти назвали харчові продукти, які в Україні коштують дорожче, аніж у європейських країнах. Порівняли ціни в сусідній Польщі та Румунії, Латвії та Естонії.

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