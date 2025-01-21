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В Україні можуть розморозити мінімальну пенсію у 2025 році

21 січня 2025 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Мінімальна пенсія — соцстандарти можуть підвищити у 2025 році
Жінка похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні уряд може переглянути рішення про замороження соціальних виплат у 2025 році. Зокрема, підвищення мінімального розміру пенсій у певній мірі стимулюватиме економіку.

Про це розповів заступник голови Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, народний депутат Михайло Цимбалюк, пишуть "Українські новини".

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За словами Цимбалюка, Кабінет міністрів може підвищити пенсії, адже це матиме позитивний вплив на економіку країни.

"Ми в цьому процесі рухаємося і я думаю, що уряд на це піде, бо підвищення пенсії та мінімальної зарплати стимулюють економіку. Пенсіонери, отримуючи не мізерні кошти, йдуть в крамниці, платять комунальні і таким чином стимулюють розвиток економіки вони", — пояснив політик.

Тоді як з нижчими доходами, громадянам доведеться більше заощаджувати та ховати гроші "під матрац". Зараз мінімальна пенсія становить 2,36 тис. грн, що є вкрай низьким показником, багато громадян отримують не більше 3 тис. гривень.

На думку Цимбалюка, підвищення соцстандартів стане можливим, зокрема, завдяки надходженню 40 млрд євро коштів від міжнародних партнерів цього року.

"Це сума (40 млрд євро), яка дасть можливість все ж таки підняти. Ми на цьому будемо наполягати, тому що прожитковий мінімум дасть можливість підняти мінімальну пенсію, яка сьогодні 2 360 грн і майже 2 млн людей отримують пенсію до 3 000 гривень. Це ганебна річ, бо це не дає можливість прожити. І, звичайно, підняття інших соціальних виплат, зокрема на допомогу про народження дитини", — повідомив нардеп.

Заморожування мінімальної пенсії у 2025 році

Відповідно до закону про Держбюджет, у 2025 році прожитковий мінімум у 2,36 тис. гривень залишився на рівні попереднього року у зв'язку з обмеженими фінансовими ресурсами на тлі війни. Через це мінімальна пенсія також не змінилась. Показник утричі менший за фактичний прожитковий мінімум, який цьогоріч може перевищити 10 тис. гривень.

Також, згідно з Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, розміри мінімальних пенсій в Україні планують залишити незмінними до 2028 року.

На березень запланована індексація пенсій, яка лише частково покриє інфляцію, підвищення для більшості пенсіонерів буде незначним. Проте уряд має намір провести реформу, яка дозволить розраховувати пенсії на основі середньої заробітної плати в країні. У разі запровадження таких змін — це суттєво покращить ситуацію для пенсіонерів.

Також ми писали, чому українцям можуть заблокувати пенсійні виплати. Це може статися у разі порушення чотирьох основних правил.

Ще розповідали, що громадяни можуть отримувати пенсійну виплату у понад 10 тис. гривень. Розмір майбутніх виплат зміниться у тих, хто скористається благодійними внесками. 

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