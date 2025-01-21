Минимальная пенсия — соцстандарты могут повысить в 2025 году

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В Украине правительство может пересмотреть решение о заморозке социальных выплат в 2025 году. В частности, повышение минимального размера пенсий в определенной степени будет стимулировать экономику.

Об этом рассказал заместитель главы Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, народный депутат Михаил Цимбалюк, пишут "Украинские новости".

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По словам Цимбалюка, Кабинет министров может повысить пенсии, ведь это окажет положительное влияние на экономику страны.

"Мы в этом процессе движемся и я думаю, что правительство на это пойдет, потому что повышение пенсии и минимальной зарплаты стимулируют экономику. Пенсионеры, получая не мизерные средства, идут в магазины, платят коммунальные и таким образом стимулируют развитие экономики", — пояснил политик.

Тогда как с более низкими доходами, гражданам придется больше экономить и прятать деньги "под матрас". Сейчас минимальная пенсия составляет 2,36 тыс. грн, что является крайне низким показателем, многие граждане получают не более 3 тыс. гривен.

По мнению Цимбалюка, повышение соцстандартов, в частности, станет возможным из-за поступления 40 млрд евро средств от международных партнеров в этом году.

"Это сумма (40 млрд евро), которая даст возможность все же поднять. Мы на этом будем настаивать, потому что прожиточный минимум даст возможность поднять минимальную пенсию, которая сегодня 2 360 грн и почти 2 млн людей получают пенсию до 3 000 гривен. Это позорная вещь, потому что это не дает возможность прожить. И, конечно, поднятие других социальных выплат, в частности на помощь о рождении ребенка", — сообщил нардеп.

Замораживание минимальной пенсии в 2025 году

Согласно закону о Госбюджете, в 2025 году прожиточный минимум в 2,36 тыс. гривен остался на уровне предыдущего года в связи с ограниченными финансовыми ресурсами на фоне войны. Поэтому минимальная пенсия также не изменилась. Показатель втрое меньше фактического прожиточного минимума, который в этом году может превысить 10 тыс. гривен.

Также, согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, размеры минимальных пенсий в Украине планируют оставить неизменными до 2028 года.

На март запланирована индексация пенсий, которая лишь частично покроет инфляцию, повышение для большинства пенсионеров будет незначительным. Однако правительство намерено провести реформу, которая позволит рассчитывать пенсии на основе средней заработной платы в стране. В случае введения таких изменений — это существенно улучшит ситуацию для пенсионеров.

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