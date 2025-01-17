Пенсії в Україні — як отримувати великі виплати

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Українські пенсіонери можуть отримувати більші виплати у 2025 році. Додаткові гроші громадянам надходять у вигляді благодійних внесків.

Збільшені пенсії у 2025 році — що відомо

Як розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України, відповідний Порядок сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові розробили у ПФУ.

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У держструкутрі також пояснили, як можуть змінитися пенсійні виплати завдяки благодійним внескам. Так, 70% суми зараховують на рахунок пенсіонера, натомість 30% залишаються в бюджеті ПФУ. Ці коши — фінансовий ресурс на виплату пенсій.

Наприклад, якщо благодійна пожертва становить 20 тис. грн, то:

14 тис. грн отримає громадянин;

6 тис. грн надійдуть на рахунок ПФУ.

Кому з українців виплачують максимальні пенсії

Найбільша пенсійна виплата в Україні у 2025 році не перевищуватиме суму у 23 610 грн. Вона складається з усіх надбавок, доплат та підвищень.

Щоби отримувати максимальні пенсії, потрібно мати великі зарплати (з яких вносяться страхові внески) та великий стаж роботи. Отже, найбільші виплати отримають держслужбовці й працівники місцевого самоврядування високого рангу, народні депутати і деякі науковці.

Нагадаємо, декому з українців можуть врахувати не увесь страховий стаж. Це стосується українців, які певний час працювали за кордоном.

Раніше стало відомо, хто з українців отримуватиме надбавки до пенсій у 2025 році. Наприклад, по 700 грн щомісяця доплачуватимуть громадянам з понаднормовим стажем.