Пенсії в Україні — як отримувати великі виплати

Пенсії у понад 10 тис. гривень — як заробити на такі виплати
Українські пенсіонери можуть отримувати більші виплати у 2025 році. Додаткові гроші громадянам надходять у вигляді благодійних внесків.
Збільшені пенсії у 2025 році — що відомо
Як розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України, відповідний Порядок сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові розробили у ПФУ.
У держструкутрі також пояснили, як можуть змінитися пенсійні виплати завдяки благодійним внескам. Так, 70% суми зараховують на рахунок пенсіонера, натомість 30% залишаються в бюджеті ПФУ. Ці коши — фінансовий ресурс на виплату пенсій.
Наприклад, якщо благодійна пожертва становить 20 тис. грн, то:
- 14 тис. грн отримає громадянин;
- 6 тис. грн надійдуть на рахунок ПФУ.
Кому з українців виплачують максимальні пенсії
Найбільша пенсійна виплата в Україні у 2025 році не перевищуватиме суму у 23 610 грн. Вона складається з усіх надбавок, доплат та підвищень.
Щоби отримувати максимальні пенсії, потрібно мати великі зарплати (з яких вносяться страхові внески) та великий стаж роботи. Отже, найбільші виплати отримають держслужбовці й працівники місцевого самоврядування високого рангу, народні депутати і деякі науковці.
Нагадаємо, декому з українців можуть врахувати не увесь страховий стаж. Це стосується українців, які певний час працювали за кордоном.
Раніше стало відомо, хто з українців отримуватиме надбавки до пенсій у 2025 році. Наприклад, по 700 грн щомісяця доплачуватимуть громадянам з понаднормовим стажем.
Читайте Новини.LIVE!