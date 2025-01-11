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Пенсіонерам нарахують 570 грн доплати у січні — умови

11 січня 2025 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії у січні — кому з українців доплатять 570 грн
Люди похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

У січні 2025 року Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує низці громадян доплати до пенсій. За правилами, надбавки до 570 гривень призначають за віком у разі дотримання низки вимог.

Про це йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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За нормами законодавства, відповідні доплати призначають громадянам уже кілька років, які досягли віку старше 80 років. Головна умова — загальний розмір сумарної щомісячної пенсії не може бути вище 10,34 тис. гривень. Рівень виплати не змінився, як і минулого року, доплата становитиме 570 гривень.

Такі надбавки будуть нараховувати щомісяця. Однак відповідна компенсаційна доплата не належить до перерахунків, її не будуть враховувати під час індексації пенсії.

Доплату почнуть нараховувати після досягнення пенсіонером 80-річного віку, тобто, не з початку календарного місяця, а виключно з дати народження громадянина, якщо людина не народилась 1 числа. Таким чином, у січні виплата буде у кожного індивідуальною.

Інші вікові доплати пенсіонерам

Передбачені й інші доплати за віком, які напризначають для дещо "молодших" пенсіонерів — після досягнення 70 та 75 років. Проте і суми підвищень нижчі.

Вимоги надання доплат аналогічні. Необхідно отримувати пенсію за віком, а її розмір не повинен перевищувати 10,3 тис. гривень.

Відтак, у січні держава гарантує такі щомісячні надбавки:

  • для громадян від 70 до 75 років нарахують надбавку у сумі 300 гривень;
  • для громадян віком від 75 до 80 років — 456 гривень.

Раніше ми розповідали, що на початку березня поточного року в Україні проведуть масштабне підвищення пенсійних виплат. У Міністерстві соціальної політики оприлюднили очікуваний коефіцієнт індексації.

Також ми писали, що Кабінет міністрів планує здійснити реформу стару системи пенсійного забезпечення в Україні. Хочуть кардинально змінити підхід в обчисленні пенсій.

виплати пенсії ПФУ пенсіонери соцвиплати

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