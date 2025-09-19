Відео
Головна Фінанси В Україні можуть оновити правила індексації зарплат у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 14:30
Зарплати в Україні — правила індексації зарплат оновлять у 2026 році
Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні передбачена можливість індексації заробітної плати працівників, але з певними нюансами. Відповідне право підтримав уряд в ухваленому проєкті Державного бюджету на наступний рік. 

Про це свідчить законопроєкт №14000 "Про Держбюджет-2026", зареєстрований у Верховній Ради. 

Правила індексації зарплат у 2026 році 

Як зазначається у законопроєкті про Держбюджет, наступного року закладуть новий підхід до індексації заробітної плати та грошових доходів українців. Згідно з правилами, базовим місяцем буде січень 2026 року, а суми індексації з грудня 2025-го не збережуться, фактично їх обнулять.

Порядок здійснення індексації грошових доходів населення передбачатиме таке:

  • обчислення індексу споживчих цін для індексації відбуватиметься наростаючим підсумком з січня 2026-го, що приймається за 1% чи 100%;
  • сума індексації, нараховану у грудні 2025-го, на січень наступного не буде перенесена.

Якщо Верховна Рада підтримає законопроєкт, то відповідні положення залишаться, і базовим для нарахування індексації стане перший місяць 2026 року.

Інші пропозиції в Держбюджеті щодо зарплат

Відповідно до пропозиції Кабінету міністрів, наступного року підвищиться мінімальна заробітна плата. "Мінімалка" з нинішніх 8 000 грн має зрости до 8 647 грн. Цей показник визначає мінімальний гарантований рівень оплати праці українців. 

Також зміниться середня заробітна плата для бронювання на підприємствах. Згідно з правилами, нарахований середній дохід повинен становити 2,5 мінімальної зарплати. У разі ухвалення законопроєкту — з 2026-го показник становитиме 21 617 грн (8 647 грн х коефіцієнт 2,5).

Аналогічно для працівників, яких мають бронювати, нарахована зарплата повинна становити щонайменше 21 617 грн. Нині середній дохід дорівнює 20 000 грн.
 
Раніше ми повідомляли, з чого складається заробітна плата працівників. Зокрема, відомо, якими доплатами та надбавками стимулюють роботодавці українців. 

Також розповідали, що Кабмін анонсував підвищення оплати праці для працівників освітньої галузі в Україні. Згідно з планами, виплати мають зрости на 50% наступного року.  

зарплати виплати робота гроші індексація
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
