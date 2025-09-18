Оплата праці в Україні — на які доплати та надбавки мають право працівники у 2025 році

Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Українське законодавство передбачає надання до окладів працівників різноманітних доплат та надбавок, пов'язаних з особливостями та умовами праці, їхнім особистим вкладом. Відомо, на які виплати, що є додатковим матеріальним стимулюванням, можуть розраховувати українці у 2025 році.

Таке право прописане у статті 97 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Оплата праці українців у 2025 році

Згідно з чинними правилами, винагорода за виконану роботу у вигляді заробітної плати має дві складові:

Основна зарплата — оплата за виконану роботу в рамках норм праці (час, виробіток, посадові обов'язки); Додаткова зарплата — виплати за роботу понад норми, за трудові успіхи, умови праці, що передбачають різноманітні доплати, надбавки, гарантії і компенсації, премії.

Конкретні розміри грошових надбавок та доплат підприємства мають визначати самостійно, з огляду на свої фінансові можливості та виробничу необхідність. У колективному договорі повинні бути вказані умови та розміри надбавок і доплат.

Розміри доплат, зокрема, за працю у шкідливих і важких умовах встановлюють на основі атестації робочих місць залежно від відпрацьованого часу.

Якщо законодавство передбачає мінімальний розмір доплати, то роботодавці не можуть виплачувати їх в меншому розмірі.

Які надбавки та доплати передбачає закон

Відповідно до Кодексу законів про працю, Інструкції №5, передбачаються наступні доплати:

за роботу в небезпечних/шкідливих умовах праці;

за суміщення професій/посад, виконання обов’язків на тимчасовій основі за відсутніх працівників;

за роботу в нічний період часу (нічним вважається: з 22.00 до 6.00 ранку, оплачується у підвищеному розмірі);

за розширення зони обслуговування/підвищення обсягу робіт;

за інтенсивність виконаної праці;

за керівництво бригадою;

за високу професійну майстерність працівника;

за класність водіям (для машиністів) транспорту;

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи у конкретний термін;

за знання і використання іноземної мови;

за допуск до держтаємниці;

за персональні звання службовців;

за науковий ступінь;

за нормативний час пересування у шахті (руднику) працівників, зайнятих на підземних роботах;

за роботу на локаціях радіоактивного забруднення.

Водночас до доплат не належать додаткові виплати у випадках збереження середньої заробітної плати та за певні умови роботи (оплата у вихідний день, святкові чи неробочі дні).

Раніше ми писали, що в уряді анонсували підвищення заробітної плати для працівників сфери освіти в Україні. Очікується, що виплати зростуть загалом на 50% у 2026 році.

Також повідомляли про індексацію зарплати у жовтні 2025 року. У Держслужбі статистики оприлюднили Індекс інфляції, від рівня якого залежить можливість осучаснення.