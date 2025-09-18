Оплата праці в Україні — на які доплати та надбавки мають право працівники у 2025 році

Оплата праці у 2025 році — які передбачені доплати і надбавки
Українське законодавство передбачає надання до окладів працівників різноманітних доплат та надбавок, пов'язаних з особливостями та умовами праці, їхнім особистим вкладом. Відомо, на які виплати, що є додатковим матеріальним стимулюванням, можуть розраховувати українці у 2025 році.
Таке право прописане у статті 97 Кодексу законів про працю України (КЗпП).
Оплата праці українців у 2025 році
Згідно з чинними правилами, винагорода за виконану роботу у вигляді заробітної плати має дві складові:
- Основна зарплата — оплата за виконану роботу в рамках норм праці (час, виробіток, посадові обов'язки);
- Додаткова зарплата — виплати за роботу понад норми, за трудові успіхи, умови праці, що передбачають різноманітні доплати, надбавки, гарантії і компенсації, премії.
Конкретні розміри грошових надбавок та доплат підприємства мають визначати самостійно, з огляду на свої фінансові можливості та виробничу необхідність. У колективному договорі повинні бути вказані умови та розміри надбавок і доплат.
Розміри доплат, зокрема, за працю у шкідливих і важких умовах встановлюють на основі атестації робочих місць залежно від відпрацьованого часу.
Якщо законодавство передбачає мінімальний розмір доплати, то роботодавці не можуть виплачувати їх в меншому розмірі.
Які надбавки та доплати передбачає закон
Відповідно до Кодексу законів про працю, Інструкції №5, передбачаються наступні доплати:
- за роботу в небезпечних/шкідливих умовах праці;
- за суміщення професій/посад, виконання обов’язків на тимчасовій основі за відсутніх працівників;
- за роботу в нічний період часу (нічним вважається: з 22.00 до 6.00 ранку, оплачується у підвищеному розмірі);
- за розширення зони обслуговування/підвищення обсягу робіт;
- за інтенсивність виконаної праці;
- за керівництво бригадою;
- за високу професійну майстерність працівника;
- за класність водіям (для машиністів) транспорту;
- за високі досягнення у праці;
- за виконання особливо важливої роботи у конкретний термін;
- за знання і використання іноземної мови;
- за допуск до держтаємниці;
- за персональні звання службовців;
- за науковий ступінь;
- за нормативний час пересування у шахті (руднику) працівників, зайнятих на підземних роботах;
- за роботу на локаціях радіоактивного забруднення.
Водночас до доплат не належать додаткові виплати у випадках збереження середньої заробітної плати та за певні умови роботи (оплата у вихідний день, святкові чи неробочі дні).
Раніше ми писали, що в уряді анонсували підвищення заробітної плати для працівників сфери освіти в Україні. Очікується, що виплати зростуть загалом на 50% у 2026 році.
Також повідомляли про індексацію зарплати у жовтні 2025 року. У Держслужбі статистики оприлюднили Індекс інфляції, від рівня якого залежить можливість осучаснення.
Читайте Новини.LIVE!