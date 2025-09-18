Відео
Оплата праці у 2025 році — які передбачені доплати і надбавки

Оплата праці у 2025 році — які передбачені доплати і надбавки

Дата публікації: 18 вересня 2025 14:30
Оплата праці в Україні — на які доплати та надбавки мають право працівники у 2025 році
Жінка тримає гроші у руках.

Українське законодавство передбачає надання до окладів працівників різноманітних доплат та надбавок, пов'язаних з особливостями та умовами праці, їхнім особистим вкладом. Відомо, на які виплати, що є додатковим матеріальним стимулюванням, можуть розраховувати українці у 2025 році.

Таке право прописане у статті 97 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Читайте також:

Оплата праці українців у 2025 році

Згідно з чинними правилами, винагорода за виконану роботу у вигляді заробітної плати має дві складові:

  1. Основна зарплата — оплата за виконану роботу в рамках норм праці (час, виробіток, посадові обов'язки);
  2. Додаткова зарплата — виплати за роботу понад норми, за трудові успіхи, умови праці, що передбачають різноманітні доплати, надбавки, гарантії і компенсації, премії. 

Конкретні розміри грошових надбавок та доплат підприємства мають визначати самостійно, з огляду на свої фінансові можливості та виробничу необхідність. У колективному договорі повинні бути вказані умови та розміри надбавок і доплат.

Розміри доплат, зокрема, за працю у шкідливих і важких умовах встановлюють на основі атестації робочих місць залежно від відпрацьованого часу.

Якщо законодавство передбачає мінімальний розмір доплати, то роботодавці не можуть виплачувати їх в меншому розмірі.

Які надбавки та доплати передбачає закон

Відповідно до Кодексу законів про працю, Інструкції №5, передбачаються наступні доплати:

  • за роботу в небезпечних/шкідливих умовах праці;
  • за суміщення професій/посад, виконання обов’язків на тимчасовій основі за відсутніх працівників;
  • за роботу в нічний період часу (нічним вважається: з 22.00 до 6.00 ранку, оплачується у підвищеному розмірі);
  • за розширення зони обслуговування/підвищення обсягу робіт;
  • за інтенсивність виконаної праці;
  • за керівництво бригадою;
  • за високу професійну майстерність працівника;
  • за класність водіям (для машиністів) транспорту;
  • за високі досягнення у праці;
  • за виконання особливо важливої роботи у конкретний термін;
  • за знання і використання іноземної мови;
  • за допуск до держтаємниці;
  • за персональні звання службовців;
  • за науковий ступінь;
  • за нормативний час пересування у шахті (руднику) працівників, зайнятих на підземних роботах;
  • за роботу на локаціях радіоактивного забруднення.

Водночас до доплат не належать додаткові виплати у випадках збереження середньої заробітної плати та за певні умови роботи (оплата у вихідний день, святкові чи неробочі дні).

Раніше ми писали, що в уряді анонсували підвищення заробітної плати для працівників сфери освіти в Україні. Очікується, що виплати зростуть загалом на 50% у 2026 році.  

Також повідомляли про індексацію зарплати у жовтні 2025 року. У Держслужбі статистики оприлюднили Індекс інфляції, від рівня якого залежить можливість осучаснення.    

