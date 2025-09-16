Середня зарплата для бронювання — як пропонують змінити суму у 2026 році

Працівники на підприємстві. Фото: Freepik

В Україні може змінитися обов'язковий критерій для бронювання працівників критично важливих підприємств — середня заробітна плата. Уряд у проєкті Державного бюджету на 2026 рік пропонує переглянути мінімальну зарплату, від якої залежить показник середнього доходу.

Про це йдеться у проєкті закону про Держбюджет-2026 рік, зареєстрованому на сайті Верховної Ради.

Як пропонують підвищити "мінімалку" в Україні

Згідно з пропозицією уряду, у 2026 році мінімальна заробітна плата має зрости на 647 грн. Тобто наступного року "мінімалка" має становити 8 647 грн.

В Україні з 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата не змінювалась і становить 8 000 грн на місяць (48 грн за годину). Такий рівень було затверджено Законом "Про Держбюджет-2025 рік". Він діятиме до 31 грудня 2025 року без змін, попри пропозиції профспілок про необхідність відповідного підвищення.

Показник "мінімалки" в Україні визначає мінімальний гарантований державою рівень оплати праці. Проте, враховуючи податки (ПДФО у 18%, військовий збір 5%), громадянам видають на руки близько 6 160 грн, ЄСВ 1760 грн.

Як зміниться середня заробітна плата для бронювання

Однією з головних умов для бронювання від мобілізації є середня заробітна плата на підприємствах. Нарахований середній дохід має бути не менш ніж 2,5 мінімальної зарплати. Тобто нині йдеться про 20 000 грн, а в разі ухвалення Верховною Радою законопроєкту — з 2026 року показник сягне 21 617 грн (8 647 грн х коефіцієнт 2,5).

У працівника, якого мають бронювати, нарахована зарплата також має бути не менш ніж 21 617 грн.

Як відомо, підприємства, які претендують на статус критично важливих, мають розраховувати середню зарплатню своїх працівників за останній календарний місяць, а не за квартал.

