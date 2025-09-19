Зарплаты в Украине — правила индексации зарплат обновят в 2026 году

Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в Украине предусмотрена возможность индексации заработной платы работников, но с определенными нюансами. Соответствующее право поддержало правительство в принятом проекте Государственного бюджета на следующий год.

Об этом свидетельствует законопроект №14000 "О Госбюджете-2026", зарегистрированный в Верховной Раде.

Правила индексации зарплат в 2026 году

Как отмечается в законопроекте о Госбюджете, в следующем году заложат новый подход к индексации заработной платы и денежных доходов украинцев. Согласно правилам, базовым месяцем будет январь 2026 года, а суммы индексации с декабря 2025-го не сохранятся, фактически их обнулят.

Порядок осуществления индексации денежных доходов населения будет предусматривать следующее:

исчисление индекса потребительских цен для индексации будет происходить нарастающим итогом с января 2026-го, который принимается за 1% или 100%;

сумма индексации, начисленная в декабре 2025-го, на январь следующего не будет перенесена.

Если Верховная Рада поддержит законопроект, то соответствующие положения останутся, и базовым для начисления индексации станет первый месяц 2026 года.

Другие предложения в Госбюджете по зарплатам

Согласно предложению Кабинета министров, в следующем году повысится минимальная заработная плата. "Минималка" с нынешних 8 000 грн должна вырасти до 8 647 грн. Этот показатель определяет минимальный гарантированный уровень оплаты труда украинцев.

Также изменится средняя заработная плата для бронирования на предприятиях. Согласно правилам, начисленный средний доход должен составлять 2,5 минимальной зарплаты. В случае принятия законопроекта — с 2026-го показатель составит 21 617 грн (8 647 грн х коэффициент 2,5).

Аналогично для работников, которых должны бронировать, начисленная зарплата должна составлять не менее 21 617 грн. Сейчас средний доход равен 20 000 грн.



