Головна Фінанси Зарплати вчителів зростуть — коли чекати змін у виплатах

Зарплати вчителів зростуть — коли чекати змін у виплатах

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 06:30
Зарплати вчителів в Україні — як і коли зміняться їхні виплати
Вчитель на уроці. Фото: УНІАН

Вчителі в Україні почнуть отримувати більші зарплати. Очікується, що їхні виплати зростуть на 50%, але підвищення відбудеться не у 2025 році.

Як повідомила у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, перегляд зарплат у бік збільшення відбудеться вже наступного року.

Читайте також:

Як зростуть зарплати вчителів 

У своєму повідомленні Юлія Свириденко зазначила, що у проєкті державного бюджету передбачено підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50%. Все відбуватиметься поетапно, а саме:

  • з 1 січня 2026 року виплати зростуть на 30%;
  • а з 1 вересня — ще на 20%.

Як зазначається на сайті Міністерства фінансів Україні, наступного року держава планує витратити на освіту 265,4 млрд гривень. З цієї суми понад 180 млрд гривень піде на оплату праці педагогам.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, за даними на кадровому порталі Work.ua, вчителі 1-4 класів отримують у вересні по 17,5 тисячі гривень. До того ж педагогам, які ведуть уроки в початкових класах, доплачують за класне керівництво.

Раніше ми розповідали про доплати, які належать вчителям у 2025 році. Їм, наприклад, доплачують надбавку за вислугу років. Дізнавайтесь також, які "оздоровчі" виплати надають педагогам цього року. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
