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В Україні малозабезпеченим доступні виплати у 4,5 тис. грн — умови

15 жовтня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати до 5,4 тис. грн — хто з малозабезпечених має право на допомогу
Дорослі з дітьми. Фото: ukrayina.pl
Ксенія Симонова - Редактор

У 2024 році держава гарантує надання соціальної допомоги "для малозабезпечених сімей". Українці за певних умов можуть отримувати до 4,5 тис. грн на одну особу.

Про це повідомляється на порталі "Дія".

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Хто з малозабезпечених має право на допомогу

Як зазначається, таку соціальну допомогу призначають і виплачують малозабезпеченим родинам, які постійно проживають в Україні та з певних причин мають середньомісячний загальний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Також на пів року надають допомогу родинам, які раніше не мали на неї право. А саме:

  • тим, хто повернувся в Україну після виїзду за кордон (більш ніж 90 днів);
  • переселенцям, які через виїзд не працювали чи не сплачували ЄСВ.

Які суми допомоги виплачують для родин

Розмір соціальної допомоги визначають як різницю між прожитковим мінімумом для родини та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім’ї. Розмір прожиткового мінімуму для сім’ї залежить від складу і визначається як сума прожиткових мінімумів. У 2024 році діють такі правила:

  • для працездатних осіб призначено 55% відповідного прожиткового мінімуму — 1,66 тис. грн;
  • для осіб, які втратили працездатність, 100% від мінімуму — 2,36 тис. грн;
  • для дітей до шести років 140% від мінімуму — 3,58 тис. грн;
  • для дітей з шести до 18 років — 4,47 тис. грн;
  • для осіб віком від 18 до 23 років за умови навчання 140% від мінімуму — 4,24 тис. грн.

Як отримати соціальну допомогу

Громадянам потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або в структурні підрозділи з питань соціального захисту населення.

Документи,  необхідні для отримання послуги:

  • заява уповноваженого представника сім’ї про призначення соціальної допомоги;
  • декларація про доходи та майновий стан громадян, які звернулися за призначенням усіх видів соцдопомоги;
  • довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, ПФУ, фондах соцстрахування та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соцзахисту населення;
  • посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні підприємці зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть отримати до 2,6 тис. доларів. Така фінансова допомога надається в Дніпропетровській, Запорізькій або Донецькій областях.

Також повідомлялося, що в Україні особи, які евакуювалися з небезпечних прифронтових територій, можуть претендувати на спеціальну матеріальну допомогу. Ця програма підтримки надає можливість отримати до 54 тисяч гривень на родину.

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