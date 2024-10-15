Выплаты до 5,4 тыс. грн — кто из малообеспеченных имеет право на помощь

Взрослые с детьми. Фото: ukrayina.pl

В 2024 году государство гарантирует оказание социальной помощи "для малообеспеченных семей". Украинцы при определенных условиях могут получать до 4,5 тыс. грн на одного человека.

Об этом сообщается на портале "Дія".

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Кто из малообеспеченных имеет право на помощь

Как отмечается, такую социальную помощь назначают и выплачивают малообеспеченным семьям, постоянно проживающим в Украине и по определенным причинам имеющим среднемесячный общий доход меньше прожиточного минимума для семьи.

Также на полгода оказывают помощь семьям, ранее не имеющим на нее право. А именно:

тем, кто вернулся в Украину после выезда за границу (более 90 дней);

переселенцам, которые из-за выезда не работали или не платили ЕСВ.

Какие суммы пособия выплачивают для семей

Размер социальной помощи определяют как разницу между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи. Размер прожиточного минимума для семьи зависит от состава и определяется как сумма прожиточных минимумов. В 2024 году действуют следующие правила:

для трудоспособных лиц назначено 55% соответствующего прожиточного минимума — 1,66 тыс. грн;

для лиц, потерявших трудоспособность, 100% от минимума — 2,36 тыс. грн;

для детей до шести лет 140% от минимума — 3,58 тыс. грн;

для детей с шести до 18 лет — 4,47 тыс. грн;

для лиц от 18 до 23 лет при условии обучения 140% от минимума — 4,24 тыс. грн.

Как получить социальную помощь

Гражданам следует обратиться в Центр предоставления административных услуг или в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения.

Документы, необходимые для получения услуги:

заявление уполномоченного представителя семьи о назначении социальной помощи;

право на доходы и имущественное состояние граждан, обратившихся за назначением всех видов соцпомощи;

справка о доходах при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, ПФУ, фондах соцстрахования и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа соцзащиты населения;

удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине предприниматели со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут получить до 2,6 тыс. долларов. Такая финансовая помощь оказывается в Днепропетровской, Запорожской или Донецкой областях.

Также сообщалось, что в Украине лица, эвакуированные с опасных прифронтовых территорий, могут претендовать на специальную материальную помощь. Эта программа поддержки дает возможность получить до 54 тысяч гривен на семью.