Грошова допомога на бізнес ВПО — як та де можна отримати кошти

В Україні можна отримати 2600 доларів на бізнес — хто може подати заявку
В Україні підприємці зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть отримати до 2 600 доларів на розвиток або відновлення бізнесу. Така фінансова допомога надається в Дніпропетровській, Запорізькій або Донецькій областях.
Про це повідомляє пресслужба Підгородненської територіальної громади.
Хто та як може отримати грошову допомогу на бізнес
Зазначено, що грошову допомогу в межах Програми підтримки економічної стійкості надає громадська організація "Центр захисту Вільних людей" спільно з Mercy Corps.
Учасником Програми можуть стати:
- Внутрішньо переміщені особи, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій або Донецькій областях;
- Підприємці з перспективною бізнес-ідеєю, що має потенціал до реалізації;
- Люди з чітким бізнес-планом та розумінням, як вони використають фінансування;
- Особи, які належать до соціально або фінансово вразливих категорій.
Для участі у проєкті необхідно зареєструватися на сайті Mercy Corps за посиланням та заповнити заявку "Індивідуальна грошова допомога для підтримки ініціатив бізнесу".
Що ще треба знати
Нагадаємо, в Україні постраждалі від війни домогосподарства зможуть отримати грошову допомогу до 36 тис. гривень від міжнародного донора. Фінансова допомога спрямована на запуск та відновлення господарської діяльності у низці галузей у восьми регіонах.
Також ми писали, що в Україні в рамках програми надання мікрогрантів "Власна Справа" на відкриття чи розвиток бізнесу держава виділила майже 5 млрд гривень. Зокрема, отримати гранти до 150 тис. гривень можуть молоді підприємці.
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