Грошова допомога на бізнес ВПО — як та де можна отримати кошти

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні підприємці зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть отримати до 2 600 доларів на розвиток або відновлення бізнесу. Така фінансова допомога надається в Дніпропетровській, Запорізькій або Донецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба Підгородненської територіальної громади.

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Хто та як може отримати грошову допомогу на бізнес

Зазначено, що грошову допомогу в межах Програми підтримки економічної стійкості надає громадська організація "Центр захисту Вільних людей" спільно з Mercy Corps.

Учасником Програми можуть стати:

Внутрішньо переміщені особи, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій або Донецькій областях;

Підприємці з перспективною бізнес-ідеєю, що має потенціал до реалізації;

Люди з чітким бізнес-планом та розумінням, як вони використають фінансування;

Особи, які належать до соціально або фінансово вразливих категорій.

Для участі у проєкті необхідно зареєструватися на сайті Mercy Corps за посиланням та заповнити заявку "Індивідуальна грошова допомога для підтримки ініціатив бізнесу".

Фінансова допомога ВПО на бізнес. Джерело: facebook.com/pidgorodnenskatg

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні постраждалі від війни домогосподарства зможуть отримати грошову допомогу до 36 тис. гривень від міжнародного донора. Фінансова допомога спрямована на запуск та відновлення господарської діяльності у низці галузей у восьми регіонах.

Також ми писали, що в Україні в рамках програми надання мікрогрантів "Власна Справа" на відкриття чи розвиток бізнесу держава виділила майже 5 млрд гривень. Зокрема, отримати гранти до 150 тис. гривень можуть молоді підприємці.