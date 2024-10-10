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В Україні можна отримати 2600 доларів на бізнес — хто може подати заявку

10 жовтня 2024 16:24
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Грошова допомога на бізнес ВПО — як та де можна отримати кошти
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні підприємці зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть отримати до 2 600 доларів на розвиток або відновлення бізнесу. Така фінансова допомога надається в Дніпропетровській, Запорізькій або Донецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба Підгородненської територіальної громади.

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Хто та як може отримати грошову допомогу на бізнес

Зазначено, що грошову допомогу в межах Програми підтримки економічної стійкості надає громадська організація "Центр захисту Вільних людей" спільно з Mercy Corps.

Учасником Програми можуть стати:

  • Внутрішньо переміщені особи, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій або Донецькій областях;
  • Підприємці з перспективною бізнес-ідеєю, що має потенціал до реалізації;
  • Люди з чітким бізнес-планом та розумінням, як вони використають фінансування;
  • Особи, які належать до соціально або фінансово вразливих категорій.

Для участі у проєкті необхідно зареєструватися на сайті Mercy Corps за посиланням та заповнити заявку "Індивідуальна грошова допомога для підтримки ініціатив бізнесу".

Переселенці в Україніможуть отримати грошову допомогу на бізнес
Фінансова допомога ВПО на бізнес. Джерело: facebook.com/pidgorodnenskatg

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні постраждалі від війни домогосподарства зможуть отримати грошову допомогу до 36 тис. гривень від міжнародного донора. Фінансова допомога спрямована на запуск та відновлення господарської діяльності у низці галузей у восьми регіонах.

Також ми писали, що в Україні в рамках програми надання мікрогрантів "Власна Справа" на відкриття чи розвиток бізнесу держава виділила майже 5 млрд гривень. Зокрема, отримати гранти до 150 тис. гривень можуть молоді підприємці.

фінансова допомога гроші бізнес Український бізнес ВПО підприємці

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