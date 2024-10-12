Фінансова допомога українським сім'ям — як отримати виплати

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні особи, які евакуювалися з небезпечних прифронтових територій, можуть претендувати на спеціальну матеріальну допомогу. Ця програма підтримки надає можливість отримати до 54 тисяч гривень на родину.

Про це йдеться на порталі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Хто може отримати виплати

Програма фінансової допомоги для громадян, які евакуювалися з певних прифронтових територій, реалізується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Кожна особа може отримати допомогу у розмірі 10,8 тисячі гривень. Сім'ї з максимальною кількістю п'яти осіб мають можливість отримати загальну суму до 54 тисяч гривень від цієї організації.

Сім'ї з дітьми, які проживають у громадах, де була запроваджена обов'язкова евакуація, мають можливість оформити фінансову допомогу. До таких регіонів належать:

Донецька область;

Сумська область;

Харківська область.

Основними умовами для отримання фінансових виплат є наявність однієї або кількох категорій вразливості в сім'ї:

Наявність осіб або неповнолітніх дітей з інвалідністю;

Багатодітна сім'я з дітьми до 18 років;

Виховання дітей одним з батьків, який є самотнім;

Сім'я з неповнолітніми дітьми, що має низький дохід.

Для оформлення грошової допомоги необхідно звернутися до найближчого органу соціального захисту з заявою на отримання відповідних виплат для сім'ї.

У Міністерстві реінтеграції повідомили, що фонд ЮНІСЕФ виділив евакуйованим родинам близько 74 мільйонів гривень. Протягом останніх чотирьох місяців виплати отримали 71,4 тисячі осіб, серед яких 36,7 тисячі — це діти.

Що ще треба знати

Нагадаємо, вразливі категорії громадян можуть зареєструватися на отримання фінансової допомоги протягом трьох місяців. Вона доступна в межах програми від УВКБ ООН в Олександрії Кіровоградської області.

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни можуть оформити соціальні виплати у розмірі до 6,4 тис. грн у жовтні 2024 року. Йдеться про фінансову допомогу особі, яка доглядає за хворою дитиною.