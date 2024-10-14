Виплати для ВПО — хто з громадян, кому за 60+, отримає допомогу

Допомога для ВПО — особливості надання виплат громадянам віком 60+
Юристи розповіли, що внутрішньо переміщеним особам віком більше 60 років, яким не призначили пенсію, продовжать виплати ВПО після отримання протягом шести місяців. Відповідне право закріплене у порядку надання такої допомоги.
Про це йдеться у повідомленні проєкту "Юридичний порадник для ВПО".
Виплати допомоги ВПО для громадян, яким за 60+
За українським законодавством, виплату допомоги ВПО призначать на другий шестимісячний період на основі подання заяви на призначення відповідних виплат, зокрема, громадянам, які втратили працездатність, досягнули 60-річного віку, та не мають права на пенсії чи соціальну допомогу.
Для того, щоб отримати продовження виплат, необхідно:
- підпадати під майнові критерії, передбачені п.п.7 — 7−1 Порядку надання виплат ВПО (зокрема, не мати депозитів, не мати житла на території, не внесеній у Перелік бойових дій чи тимчасової окупації, дорогих покупок);
- середньомісячний загальний дохід на одного отримувача в такій родині протягом тримісячного періоду, за який враховують доходи на час продовження виплати допомоги, не перевищує 9,4 тис. грн.
Для продовження виплати допомоги не беруть до уваги:
- термін переміщення;
- зайнятість (60-річній особі не потрібно додатково бути працевлаштованій чи стояти на обліку в Центрі зайнятості).
На подібних підставах продовжать виплати:
- іншим особам, які втратили працездатність, проте не мають права на пенсію чи отримують державну соцдопомогу відповідно законодавства;
- особам з інвалідністю третьої групи.
Розмір допомоги громадяни, які проживають в Україні та мають статус ВПО, становить:
- 3 тис. грн — для осіб з інвалідністю, дітей;
- 2 тис. грн — для інших осіб.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні внутрішні переселенці зможуть отримати фінансову допомогу для підготовки до зими. Вразливі категорії громадян мають право на суму до 21 тис. гривень.
Також ми писали, що у жовтні 2024 року буде продовжено виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб, які потребують підтримки. Проте є категорії переселенців, які можуть втратити грошову допомогу або зобов'язані подати нову заяву для отримання підтримки.
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