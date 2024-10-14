Виплати для ВПО — хто з громадян, кому за 60+, отримає допомогу

Жінка похилого віку. Фото: ukrayina.pl

Юристи розповіли, що внутрішньо переміщеним особам віком більше 60 років, яким не призначили пенсію, продовжать виплати ВПО після отримання протягом шести місяців. Відповідне право закріплене у порядку надання такої допомоги.

Про це йдеться у повідомленні проєкту "Юридичний порадник для ВПО".

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За українським законодавством, виплату допомоги ВПО призначать на другий шестимісячний період на основі подання заяви на призначення відповідних виплат, зокрема, громадянам, які втратили працездатність, досягнули 60-річного віку, та не мають права на пенсії чи соціальну допомогу.

Для того, щоб отримати продовження виплат, необхідно:

підпадати під майнові критерії, передбачені п.п.7 — 7−1 Порядку надання виплат ВПО (зокрема, не мати депозитів, не мати житла на території, не внесеній у Перелік бойових дій чи тимчасової окупації, дорогих покупок);

середньомісячний загальний дохід на одного отримувача в такій родині протягом тримісячного періоду, за який враховують доходи на час продовження виплати допомоги, не перевищує 9,4 тис. грн.

Для продовження виплати допомоги не беруть до уваги:

термін переміщення;

зайнятість (60-річній особі не потрібно додатково бути працевлаштованій чи стояти на обліку в Центрі зайнятості).

На подібних підставах продовжать виплати:

іншим особам, які втратили працездатність, проте не мають права на пенсію чи отримують державну соцдопомогу відповідно законодавства;

особам з інвалідністю третьої групи.

Розмір допомоги громадяни, які проживають в Україні та мають статус ВПО, становить:

3 тис. грн — для осіб з інвалідністю, дітей;

2 тис. грн — для інших осіб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні внутрішні переселенці зможуть отримати фінансову допомогу для підготовки до зими. Вразливі категорії громадян мають право на суму до 21 тис. гривень.

Також ми писали, що у жовтні 2024 року буде продовжено виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб, які потребують підтримки. Проте є категорії переселенців, які можуть втратити грошову допомогу або зобов'язані подати нову заяву для отримання підтримки.