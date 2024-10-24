Валюта в Україні — зростає кількість банкнот найвищого номіналу в 1 тис. грн

Гривні у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) повідомив, що в країні найбільше налічується банкнот номіналом 500 гривень. При цьому активно зростає обсяг банкнот найвищого номіналу в 1000 гривень з початку 2024 року.

Про це повідомляє пресцентр Нацбанку.

Читайте також:

Зростання обсягу банкнот найвищих номіналів

За інформацією регулятора, станом на 1 жовтня цього року на одного жителя країни припадало: 63 купюри та 184 платіжні розмінні та обігові монети, для порівняння — на 1 січня було 66 та 177 одиниць відповідно.

Зараз фіксують найбільше в обігу купюр номіналом 500 гривень, монет — номіналом 10 копійок — по 27% та майже 28% від загального обсягу в обігу.

При цьому найменше в обігу налічується банкнот номіналом 50 гривень, а монет — 10 гривень. Перших є в обігу 4,5%, а других — 1,7% від загалу.

Оцінюючи динаміку обсягів банкнот та монет в обігу, фіксують найбільший темп приросту з початку поточного року купюр номіналом 1 тис. гривень та монет номіналом 10 гривень. Зростання становить 33% та 24% відповідно проти початку цього року.

Водночас, найбільше скоротилось в обігу кількість купюр номіналом 200 гривень — на 17,6% менше порівняно з початком 2024-го.

Обсяг обігу готівки. Джерело: НБУ

Загальний обсяг готівки в країні

Щодо готівкового обігу, то станом на початок жовтня на руках українців перебувало 796,5 млрд гривень. Це на 32 млрд гривень або на 4,2% більше проти початку 2024-го (764,4 млрд гривень).

У готівковому обігу країни налічувалось 2,6 млрд банкнот на загальну суму 788,7 млрд гривень, 14,8 млрд монет (без пам’ятних) на суму 7,6 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк планує осучаснити низку гривневих купюр. Йдеться про одразу кілька номіналів банкнот, випущених у 2003-2007 роках.

Також ми писали, що в Україні допускаються до обміну усі долари, випущені з 1914 року. Проте є випадки, коли банки та обмінники можуть відмовити в обміні чи заміні купюр.