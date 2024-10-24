Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине количество банкнот номинала 1 тыс. грн стремительно растет — данные НБУ arrow

В Украине количество банкнот номинала 1 тыс. грн стремительно растет — данные НБУ

24 октября 2024 14:13
Ксения Симонова - Редактор
Валюта в Украине — растет количество банкнот самого высокого номинала в 1 тыс. грн.
Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что в стране больше всего насчитывается банкнот номиналом 500 гривен. При этом активно растет объем банкнот самого высокого номинала в 1 тыс. гривен с начала 2024 года.

Об этом сообщает пресс-центр Нацбанка.

Читайте также:

Рост объема банкнот самых высоких номиналов

По информации регулятора, по состоянию на 1 октября этого года на одного жителя страны приходилось: 63 купюры и 184 платежных разменных и оборотных монет, для сравнения — на 1 января было 66 и 177 единиц соответственно.

Сейчас больше всего фиксируют в обращении купюр номиналом 500 гривен, монет — номиналом 10 копеек — по 27% и почти 28% от общего объема в обращении.

При этом меньше всего в обращении насчитывается банкнот номиналом 50 гривен, а монет — 10 гривен. Первых в обращении 4,5%, а вторых — 1,7% от массы.

Оценивая динамику объема банкнот и монет в обращении, фиксируют наибольший темп прироста с начала текущего года купюр номиналом 1 тыс. гривен и монет номиналом 10 гривен. Рост составляет 33% и 24% соответственно по сравнению с началом этого года.

В то же время, больше всего сократилось в обращении количество купюр номиналом 200 гривен — на 17,6% меньше по сравнению с началом 2024-го.

 

валюта наличные НБУ
Объем обращения наличных денег. Источник: НБУ

Общий объем наличных денег в стране

Что касается наличного оборота, то на начало октября на руках украинцев находилось 796,5 млрд гривен. Это на 32 млрд гривен или на 4,2% больше против начала 2024-го (764,4 млрд. гривен).

В наличном обороте страны насчитывалось 2,6 млрд банкнот на общую сумму 788,7 млрд гривен, 14,8 млрд монет (без памятных) на сумму 7,6 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк планирует осовременить ряд гривневых купюр. Речь идет об сразу номиналах банкнот, выпущенных в 2003-2007 годах.

Также мы писали, что в Украине допускаются к обмену все доллары, выпущенные с 1914 года. Однако есть случаи, когда банки и обменники могут отказать в обмене или замене купюр.

деньги гривна банки НБУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:26 Российские агенты готовят масштабные провокации в Одессе — что известно

15:25 Когда многодетная семья не является поводом для отсрочки

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

15:16 Максимова снова назначили главным тренером Ворсклы

14:59 Одесская мэрия снова берется за рекламу в центре — что пойдет под снос

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

14:58 У Садового определились, куда уберут с улиц заброшенные автомобили

14:56 NovaPay запускает карты для ФЛП — что нужно знать

14:54 Миллион долларов и дорогие авто — на взятках поймали работников ТЦК в Киеве

14:51 В Киеве мужчина избил до смерти своего знакомого — как его наказал суд

14:30 В Харьковской области мужчина украл 10 трансформаторов "Укрзализныци" — что решил суд

15:26 Российские агенты готовят масштабные провокации в Одессе — что известно

15:25 Когда многодетная семья не является поводом для отсрочки

15:16 Максимова снова назначили главным тренером Ворсклы

14:59 Одесская мэрия снова берется за рекламу в центре — что пойдет под снос

14:58 У Садового определились, куда уберут с улиц заброшенные автомобили

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

14:56 NovaPay запускает карты для ФЛП — что нужно знать

14:54 Миллион долларов и дорогие авто — на взятках поймали работников ТЦК в Киеве

14:51 В Киеве мужчина избил до смерти своего знакомого — как его наказал суд

14:30 В Харьковской области мужчина украл 10 трансформаторов "Укрзализныци" — что решил суд

14:28 Стрелял в детей и собак — на Одесчине будут судить пенсионера-разбойника

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Text

10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

Text

08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

Text

07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

23 октября 2024
Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

Text

17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре