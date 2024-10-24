Валюта в Украине — растет количество банкнот самого высокого номинала в 1 тыс. грн.

Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что в стране больше всего насчитывается банкнот номиналом 500 гривен. При этом активно растет объем банкнот самого высокого номинала в 1 тыс. гривен с начала 2024 года.

Об этом сообщает пресс-центр Нацбанка.

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Рост объема банкнот самых высоких номиналов

По информации регулятора, по состоянию на 1 октября этого года на одного жителя страны приходилось: 63 купюры и 184 платежных разменных и оборотных монет, для сравнения — на 1 января было 66 и 177 единиц соответственно.

Сейчас больше всего фиксируют в обращении купюр номиналом 500 гривен, монет — номиналом 10 копеек — по 27% и почти 28% от общего объема в обращении.

При этом меньше всего в обращении насчитывается банкнот номиналом 50 гривен, а монет — 10 гривен. Первых в обращении 4,5%, а вторых — 1,7% от массы.

Оценивая динамику объема банкнот и монет в обращении, фиксируют наибольший темп прироста с начала текущего года купюр номиналом 1 тыс. гривен и монет номиналом 10 гривен. Рост составляет 33% и 24% соответственно по сравнению с началом этого года.

В то же время, больше всего сократилось в обращении количество купюр номиналом 200 гривен — на 17,6% меньше по сравнению с началом 2024-го.

Объем обращения наличных денег. Источник: НБУ

Общий объем наличных денег в стране

Что касается наличного оборота, то на начало октября на руках украинцев находилось 796,5 млрд гривен. Это на 32 млрд гривен или на 4,2% больше против начала 2024-го (764,4 млрд. гривен).

В наличном обороте страны насчитывалось 2,6 млрд банкнот на общую сумму 788,7 млрд гривен, 14,8 млрд монет (без памятных) на сумму 7,6 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк планирует осовременить ряд гривневых купюр. Речь идет об сразу номиналах банкнот, выпущенных в 2003-2007 годах.

Также мы писали, что в Украине допускаются к обмену все доллары, выпущенные с 1914 года. Однако есть случаи, когда банки и обменники могут отказать в обмене или замене купюр.