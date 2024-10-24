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Курс долара в Україні сягне рекордних 50 грн — МВФ назвав дату

24 жовтня 2024 09:05
Ксенія Симонова - Редактор
МВФ спрогнозував, коли курс долара в Україні злетить вище 50 грн
Пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) дали прогноз щодо ситуації на валютному ринку України. Очікується, що курс долара США не стоятиме на місці і за кілька років перевищить позначку 50 гривень.

Про це йдеться у новому прогнозі МВФ.

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Згідно з жовтневим прогнозом фонду, очікування щодо курсу долара до гривні до 2029 року дещо поліпшилися.

У МВФ припускають, що американська валюта перевищить позначку у 50 гривень у 2028 році, тобто на один рік пізніше, ніж прогнозували до цього.

Відповідно до розрахунків МВФ, курс долара буде на такому рівні у найближчі роки:

  • у 2024 році — 41 грн/дол;
  • у 2025 році — 45 грн/дол;
  • у 2026 році — 46,8 грн/дол;
  • у 2027 році — 48,6 грн/дол;
  • у 2028 році — 50,2 грн/дол;
  • у 2029 році — 51,7 грн/дол.

Зокрема, у квітні прогноз фонду був значно песимістичніший для української національної валюти. Тоді прогнозували, що долар досягне позначки в 50 гривень уже 2027 року. Для порівняння — оприлюднені розрахунки мали такий вигляд:

  • на 2024 рік — 41 грн/дол;
  • на 2025 рік — 45,8 грн/дол;
  • на 2026 рік — 48,6 грн/дол;
  • на 2027 рік — 50,4 грн/дол;
  • на 2028 рік — 52,1 грн/дол;
  • на 2029 рік — 54,1 грн/дол.

Який зараз курс долара

Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на 24 жовтня на такому рівні:

  • долар — 41,27 грн (-0,06);
  • євро — 44,43 грн (-0,27);
  • злотий — 10,23 грн (-0,12).

Згідно з даними сайту Kurs, в обмінниках курс іноземних валют інший. У купівлі долар в середньому коштує 41,46 грн (-0,01), у продажу — 41,50 грн (-0,03). Вартість євро в купівлі становить 44,90 грн (-0,21), а в продажу — 45,09 грн (-0,18).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі фінустанови відмовляються приймати готівкову валюту із пошкодженнями. Такі гроші приймають за спеціальною процедурою з додатковою платою.

Також ми писали, що у Сполучених Штатах більше не випускають деякі банкноти американської валюти. Йдеться про колись популярні великі номінали доларів.

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