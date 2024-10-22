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НБУ виведе з обігу низку купюр — що треба знати

22 жовтня 2024 11:49
Ксенія Симонова - Редактор
Гроші в Україні — НБУ назвав купюри, які замінять на нові у 2024 році
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Національний банк України (НБУ) планує осучаснити низку гривневих купюр. Йдеться про одразу кілька номіналів банкнот, випущених у 2003-2007 роках.

Про це йдеться на сайті регулятора.

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Виведення з обігу купюр 50 та 200 грн

Як зазначається, Центробанк продовжить оновлювати банкноти, які давно перебувають в обігу.

За планом НБУ, у листопаді стартує чергова кампанія із заміни купюр. Почнуть виводити з обігу номінали 50 та 200 грн. Старі зразки поступово замінять на аналогічні банкноти  сучасного покоління, починаючи з 2014 року випуску.

Банкноти старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом паралельно. Тобто громадяни зможуть без обмежень продовжувати ними розраховуватися, їх нема потреби спеціально обмінювати.

 

гривні НБУ
Старі та нові гривні. Джерело: НБУ

Виведення з обігу 500 грн

Із серпня почали виводити з обігу найпопулярнішу в Україні банкноту — номіналом 500 гривень, 2003–2007 років випуску. Її також замінюють на банкноти зразка друку від 2014 року.

Як пояснили в НБУ, головною ціллю відповідного рішення є бажання покращити якість готівки в обігу, зважаючи на зношеність поширених банкнот номіналом 500 гривень старого зразка. Такі гроші вже близько 18 років перебувають в обігу, з яких вісім останніх років — одночасно з купюрами сучасного покоління.

 

гривні НБУ
Старі та нові гривні. Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні допускаються до обміну усі долари, випущені з 1914 року. Проте є випадки, коли банки та обмінники можуть відмовити в обміні чи заміні купюр.

Також ми писали, що в НБУ зберігають тверду позицію щодо запровадження посилених вимог до карткових переказів українців. Відповідний крок покликаний запобігти ухиленню від сплати податків.

валюта гроші гривня банки НБУ

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