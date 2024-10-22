Гроші в Україні — НБУ назвав купюри, які замінять на нові у 2024 році

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) планує осучаснити низку гривневих купюр. Йдеться про одразу кілька номіналів банкнот, випущених у 2003-2007 роках.

Про це йдеться на сайті регулятора.

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Виведення з обігу купюр 50 та 200 грн

Як зазначається, Центробанк продовжить оновлювати банкноти, які давно перебувають в обігу.

За планом НБУ, у листопаді стартує чергова кампанія із заміни купюр. Почнуть виводити з обігу номінали 50 та 200 грн. Старі зразки поступово замінять на аналогічні банкноти сучасного покоління, починаючи з 2014 року випуску.

Банкноти старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом паралельно. Тобто громадяни зможуть без обмежень продовжувати ними розраховуватися, їх нема потреби спеціально обмінювати.

Старі та нові гривні. Джерело: НБУ

Виведення з обігу 500 грн

Із серпня почали виводити з обігу найпопулярнішу в Україні банкноту — номіналом 500 гривень, 2003–2007 років випуску. Її також замінюють на банкноти зразка друку від 2014 року.

Як пояснили в НБУ, головною ціллю відповідного рішення є бажання покращити якість готівки в обігу, зважаючи на зношеність поширених банкнот номіналом 500 гривень старого зразка. Такі гроші вже близько 18 років перебувають в обігу, з яких вісім останніх років — одночасно з купюрами сучасного покоління.

Старі та нові гривні. Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні допускаються до обміну усі долари, випущені з 1914 року. Проте є випадки, коли банки та обмінники можуть відмовити в обміні чи заміні купюр.

Також ми писали, що в НБУ зберігають тверду позицію щодо запровадження посилених вимог до карткових переказів українців. Відповідний крок покликаний запобігти ухиленню від сплати податків.