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В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

19 грудня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 19 грудня 2024 року
Виробництво металу. Фото: cnbc.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Щоразу, коли ми відкриваємо банку з газованою водою або вмикаємо світло в будинку, ми мимоволі взаємодіємо з алюмінієм. Цей унікальний метал, практично непомітний, але є незамінним для всього людства протягом багатьох років.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 19 грудня.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній був відомий ще у стародавньому Єгипті. Археологи знайшли прикраси та предмети побуту, виготовлені з алюмінієвих сплавів. Це показує, що давні цивілізації вміли працювати з цим металом.

У 1825 році данський хімік Ханс Крістіан Ерстед вперше отримав чистий алюміній. Він зробив це шляхом відновлення хлориду алюмінію калієм. Цей метод став основою для подальших досліджень та розробок у галузі металургії.

Алюміній є третім за поширеністю елементом у земній корі. Він становить близько 8% її маси. Попри це, у чистому вигляді алюміній у природі не зустрічається, його одержують із руди бокситу.

Алюміній має високу корозійну стійкість завдяки оксидній плівці. Ця плівка утворюється на поверхні металу при контакті з повітрям та захищає його від подальшого окислення. Тому алюміній широко використовується у будівництві та виробництві транспорту.

Алюміній відіграє важливу роль у сучасній авіації та космонавтиці. Завдяки своїй легкості та міцності, він використовується для виготовлення корпусів літаків та космічних апаратів. Це дозволяє значно зменшити вагу конструкцій та підвищити їх ефективність.

Яка ситуація з металургією в Україні

Українські металургійні компанії за січень-листопад 2024 року збільшили експорт довгого прокату на 20,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, довівши обсяг постачання до 570,26 тис. тонн. Такі дані оприлюднила Державна митна служба.

Найбільша частка експорту посідає катанку, обсяг якої становив 240,53 тис. тонн, що на 27,9% більше, ніж рік тому. За цей період до Румунії поставлено 99,42 тис. тонн цієї продукції, до Польщі — 74,75 тис. тонн, а в Болгарію — 15,51 тис. тонн.

Крім того, експорт дроту з вуглецевої сталі становив 127,08 тис. тонн, що на 12,1% більше за показник 2023 року. Основними напрямками експорту стали Польща (46,51 тис. тонн), Німеччина (24,08 тис. тонн) та Чехія (16,29 тис. тонн).

Постачання арматури досягли 138,83 тис. тонн, збільшившись на 26,9% порівняно з минулим. З цього обсягу до Молдови відвантажено 50,96 тис. тонн, а в Польщу — 48,76 тис. тонн.

Ціни на алюміній в Україні у грудні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 45 до 70 грн;
  • Вінницька область — від 45 до 85 грн;
  • Волинська область — від 45 до 80 грн;
  • Дніпропетровська область — від 40 до 75 грн;
  • Житомирська область — від 40 до 70 грн;
  • Закарпатська область — від 40 до 75 грн;
  • Запорізька область — від 40 до 95 грн;
  • Івано-Франківська область — від 40 до 70 грн;
  • Кіровоградська область — від 40 до 70 грн;
  • Львівська область — від 40 до 70 грн;
  • Миколаївська область — від 40 до 70 грн;
  • Одеська область — від 40 до 70 грн;
  • Полтавська область — від 40 до 70 грн;
  • Рівненська область — від 45 до 70 грн;
  • Сумська область — від 45 до 80 грн;
  • Тернопільська область  —  від 40 до 90 грн;
  • Харківська область —  від 45 до 90 грн;
  • Хмельницька область — від 40 до 70 грн;
  • Черкаська область —  від 50 до 70 грн;
  • Чернівецька область — від 40 до 70 грн;
  • Чернігівська область — від 45 до 70 грн.

Що ще варто знати українцям

У пункти приймання металобрухту можна здавати також мідь. Це один з найдорожчих кольорових металів. Тому за мідь можна отримати досить непогані гроші.

Здавати можна не лише кольорові метали, а й чорні. Хоча за кілограм сталі або чавуну ви отримаєте менше грошей, ніж за кольорові метали, зібрати велику кількість виробів з чорного металу значно легше.

Україна ціни в Україні вторсировина алюміній метал металобрухт

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