Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 19 декабря 2024 года

Производство металла. Фото: cnbc.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Каждый раз, когда мы открываем банку с газировкой или включаем свет в доме, мы невольно взаимодействуем с алюминием. Этот уникальный металл практически незаметен, но является незаменимым для всего человечества на протяжении многих лет.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 19 декабря.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий был известен еще в древнем Египте. Археологи нашли украшения и предметы обихода, изготовленные из алюминиевых сплавов. Это указывает на то, что древние цивилизации умели работать с этим сплавом.

В 1825 году датский химик Ханс Кристиан Эрстед впервые получил чистый алюминий. Он сделал это путем восстановления хлорида алюминия калием. Этот метод стал основой дальнейших исследований и разработок в области металлургии.

Алюминий является третьим по распространенности элементом в земной коре. Он составляет около 8% ее массы. Несмотря на это, в чистом виде алюминий в природе не встречается, его получают из руды боксита.

Алюминий обладает высокой коррозионной стойкостью благодаря оксидной пленке. Эта пленка образуется на поверхности металла при контакте с воздухом и защищает его от окисления. Потому алюминий широко используется в строительстве и производстве транспорта.

Алюминий играет немаловажную роль в современной авиации и космонавтике. Благодаря своей легкости и прочности он используется для изготовления корпусов самолетов и космических аппаратов. Это позволяет значительно снизить вес конструкций и повысить их эффективность.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Украинские металлургические компании за январь-ноябрь 2024 увеличили экспорт длинного проката на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доведя объем поставок до 570,26 тыс. тонн. Такие данные обнародовала Государственная таможенная служба.

Наибольшая доля экспорта приходится на катанку, объем которой составил 240,53 тыс. тонн, что на 27,9% больше, чем год назад. За этот период в Румынию поставлено 99,42 тыс. тонн этой продукции, в Польшу — 74,75 тыс. тонн, а в Болгарию — 15,51 тыс. тонн.

Кроме того, экспорт проволоки из углеродистой стали составил 127,08 тыс. тонн, что на 12,1% больше показателя 2023 года. Основными направлениями экспорта стали Польша (46,51 тыс. тонн), Германия (24,08 тыс. тонн) и Чехия (16,29 тыс. тонн).

Поставки арматуры достигли 138,83 тыс. тонн, увеличившись на 26,9% по сравнению с прошлым годом. Из этого объема в Молдову отгружено 50,96 тыс. тонн, а в Польшу — 48,76 тыс. тонн.

Цены на алюминий в Украине в декабре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 45 до 70 грн;

Винницкая область — от 45 до 85 грн;

Волынская область — от 45 до 80 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 75 грн;

Житомирская область — от 40 до 70 грн;

Закарпатская область — от 40 до 75 грн;

Запорожская область — от 40 до 95 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 70 грн;

Кировоградская область — от 40 до 70 грн;

Львовская область — от 40 до 70 грн;

Николаевская область — от 40 до 70 грн;

Одесская область — от 40 до 70 грн;

Полтавская область — от 40 до 70 грн;

Ровенская область — от 45 до 70 грн;

Сумская область – от 45 до 80 грн;

Тернопольская область — от 40 до 90 грн;

Харьковская область — от 45 до 90 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 70 грн;

Черкасская область — от 50 до 70 грн;

Черновицкая область — от 40 до 70 грн;

Черниговская область — от 45 до 70 грн.

Что еще следует знать украинцам

В пункты приема металлолома можно сдавать также медь. Это один из самых дорогих цветных металлов. Поэтому за медь можно получить достаточно хорошие деньги.

Сдавать можно не только цветные металлы, но черные. Хотя за килограмм стали или чугуна вы получите меньше денег, чем за цветные металлы, собрать большое количество изделий из черного металла гораздо легче.