Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 17 грудня 2024 року

Робітники металургійного комбінату. Фото: indiasteel.in

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З давніх-давен чорні метали відігравали важливу роль у розвитку людської цивілізації. Від перших залізних знарядь до сучасних високотехнологічних сплавів ці матеріали супроводжували нас на шляху прогресу. Сьогодні чорні метали залишаються незамінними в різних сферах, від будівництва та машинобудування до медицини та космічних досліджень. Переробка металів скорочує відходи та приносить економічну вигоду, одночасно підтримуючи екологію.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 17 грудня.

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Цікаві факти про чорні метали

Залізо є одним з небагатьох елементів, що мають сильні магнітні властивості. Це робить його незамінним у виробництві електромагнітів, трансформаторів та двигунів. Магнітні властивості заліза також використовуються в медичних пристроях, таких як МРТ.

Також залізо є найпоширенішим металом у земній корі та, ймовірно, основним компонентом земного ядра. Це пояснює його важливість для геологічних процесів та магнітного поля Землі. Без заліза наша планета не мала б такого сильного поля, яке захищає нас від космічної радіації.

Деякі види сталі, такі як дамаська сталь, мають унікальні візерунки та властивості завдяки особливим методам кування та термообробки. Ці сталі славляться своєю міцністю та гостротою, тому з них часто виготовляють клинки та інструменти. Дамаська сталь також відома своєю здатністю зберігати гостроту леза протягом тривалого часу.

Сталь є матері алом, що на йбільш перер обляється у світі. Понад 80% усієї виробленої сталі проходить ресайклінг, що значно знижує споживанн я енергії та ресурсів. Цей процес також з меншує викиди вуглекислого газу та сприяє захисту довкілля.

Чавун — це один із найдавніших сплавів заліза, досі широко використовується завдяки своїй міцності та стійкості до корозії. Він застосовується у виробництві труб, кухонного начиння і навіть в архітектурі. Наприклад, багато історичних будинків мають чавунні елементи, які зберігають свою міцність протягом століть.

Яка ситуація з металургією в Україні

Металургійні компанії України у листопаді 2024 року скоротили експорт плоского сталевого прокату до 66,2 тис. т, що на 56,4% менше за жовтень і на 49,2% нижче показника за листопад 2023 року. Такі дані оприлюднила Державна митна служба України.

Основний обсяг експорту припав на гарячекатаний прокат, обсяги якого склали 46,99 тис. т. — зниження на 59,2% порівняно з жовтнем та на 56,8% щодо минулого року. Постачання холоднокатаного прокату знизилися до 12,83 тис. т, що на 12,7% нижче за минулий рік. Експорт прокату з покриттям впав до 5,12 тис. т — на 9,3% менше, ніж торік.

Обсяги експорту плоского прокату у листопаді стали мінімальними з квітня 2023 року, коли галузь відновлювалася після тривалих перебоїв з електропостачанням. До листопада відвантаження стабільно перевищувало 100 тис. т щомісяця.

Експерти зазначають, що такий спад пов'язаний із несприятливою ситуацією на світовому ринку сталі, особливо в ЄС, що є основним ринком для українських металургів. Додатковий тиск чинять внутрішні проблеми: дефіцит енергії, зростання витрат на електроенергію та логістику, а також брак кваліфікованих працівників.

При цьому за 11 місяців 2024 року експорт плоского прокату з України зріс на 48,6% щодо аналогічного періоду 2023 року, досягнувши 1,51 млн т.

Ціни на чормет в Україні у грудні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 3 грн до 4,5 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 8 грн;

Волинська область — від 4 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 4 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5 грн;

Сумська область — від 3,5 до 5 грн;

Тернопільська область — від 2 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 5 грн;

Черкаська область — від 4 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 3 грн до 4 грн.

Що ще варто знати українцям

У пунктах приймання металобрухту приймають не тільки чормет, а й кольорові метали, зокрема алюміній. Вартість цього матеріалу суттєво вища, ніж ціна на сталь чи чавун.

А от золото у таких пунктах здати неможливо — для цього існують ломбарди. Там за вироби із золота можна отримати значну суму, тим більше, що останнім часом цей метал демонструє суттєве зростання вартості.