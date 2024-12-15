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У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

15 грудня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 15 грудня 2024 року
Виробництво металу. Фото: saint-gobain.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Латунь — це метал, який поєднує в собі елегантність золота та міцність сталі. Цей унікальний сплав, протягом століть надихав майстрів та інженерів. Важливість латуні полягає, зокрема, у високій здатності до переробки. Цей матеріал можна багаторазово переплавляти та повторно використовувати, що економічно ефективно та екологічно.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у грудні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь широко використовується для створення духових музичних інструментів, таких як труби, тромбони та туби. Її унікальні акустичні властивості забезпечують чистий та яскравий звук.

Запальнички Zippo виготовляються із гальванізованої латуні, яка славиться своєю міцністю, довговічністю та стійкістю до корозії. Ці якості зробили Zippo популярними серед користувачів та колекціонерів у всьому світі.

Латунь також потрібний сплав в електроніці: вона застосовується для виробництва електричних контактів та роз'ємів завдяки відмінній провідності та стійкості до корозії. Латунні фольга та листи часто використовуються для створення доріжок на друкованих платах, оскільки вони забезпечують хорошу провідність та високу стійкість до механічних пошкоджень. Крім цього, латунь застосовується для виготовлення корпусів та екранів, що захищають електронні компоненти від електромагнітних перешкод.

Сплав латуні з додаванням олова, відомий як "морська латунь", використовується в суднобудуванні та обладнання, що експлуатується в агресивних умовах морської води. Цей матеріал особливо цінується за свою стійкість до корозії у солоному середовищі.

У сучасних інтер'єрах латунь все частіше використовується дизайнерами та архітекторами для створення унікальних декоративних елементів. Її золотистий відтінок і здатність набувати складних форм роблять цей матеріал ідеальним для стильних і довговічних виробів.

Яка ситуація з металургією в Україні

За даними прес-служби АТ "Укрзалізниця", у листопаді 2024 року обсяг перевезень залізної та марганцевої руди знизився на 5,5% порівняно з жовтнем — до 2,347 млн. тонн. Однак у річному порівнянні цей показник зріс на 1,2% порівняно з листопадом 2023 року, повідомляє GMK Center.

Із загального обсягу експортних перевезень залізняку 1,346 млн тонн (57,3%) було направлено в морські порти, а 1 млн тонн (42,7%) перевезено через сухопутні переходи.

Перевезення чорних металів на експорт за листопад становили 360 тис. тонн, що на 5,9% більше, ніж у жовтні, але на 11,5% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. З цього обсягу 253,2 тис. тонн (70,3%) відправлено до морських портів, а 106,7 тис. тонн — через сухопутні переходи.

Загалом за листопад 2024 року "Укрзалізниця" перевезла 13,96 млн тонн вантажів. Це на 7,3% менше, ніж у жовтні, але на 1,2% більше, ніж у листопаді 2023 року.

Ціни на латунь в Україні у грудні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 15 грудня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

  • Київська область — від 120 до 170 грн;
  • Вінницька область — від 120 до 190 грн;
  • Волинська область — від 120 до 185 грн;
  • Дніпропетровська область — від 135 до 170 грн;
  • Житомирська область — від 120 до 170 грн;
  • Закарпатська область — від 120 до 180 грн;
  • Запорізька область — від 135 до 195 грн;
  • Івано-Франківська область — від 120 до 170 грн;
  • Кіровоградська область — від 120 до 170 грн;
  • Львівська область — від 120 до 170 грн;
  • Миколаївська область — від 120 до 180 грн;
  • Одеська область — від 145 до 190 грн;
  • Полтавська область — від 120 до 170 грн;
  • Рівненська область — від 115 до 165 грн;
  • Сумська область — від 120 до 170 грн;
  • Тернопільська область — від 130 до 185 грн;
  • Харківська область — від 140 до 190 грн;
  • Хмельницька область — від 120 до 170 грн;
  • Черкаська область — від 120 до 170 грн;
  • Чернівецька область — від 120 до 170 грн;
  • Чернігівська область — від 125 до 180 грн.

Що ще варто знати українцям

Алюміній також приймають у пунктах приймання металобрухту. Хоча його ціна трохи нижча за латунь, вона все одно залишається досить високою і може принести значний дохід. Крім того, ресайклінг алюмінію позитивно впливає на екологію.

Ми також аналізували вартість інших кольорових металів, таких як мідь. Її ціна варіюється в залежності від регіону, вмісту домішок, обсягу брухту та інших чинників. Мідь залишається одним із найдорожчих металів у пунктах приймання вторинної сировини.

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