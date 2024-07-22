Курс валют 22 липня — у банках та обмінниках долар дорожчає

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінниках продовжує рухатись вгору 22 липня 2024 року. За рішенням Національного банку України (НБУ), встановлено також офіційний курс на вищому рівні.

Про це повідомляє пресслужба Центробанку та моніторингові сайти.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,49 грн (+0,07);

євро — 45,18 грн (-0,08);

злотий — 10,54 грн (0,00).

Курс валют у банках

Як пише видання Kurs, на готівковому ринку долар дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 41,37 грн (+0,06), у продажу — 41,90 грн (+0,07). Євровалюта у купівлі коштує — 45,06 грн (-0,03), у продажу — 45,81 грн (-0,01).

ПриватБанк долар купує за 41,15 грн (+0,10), продає — 41,75 грн (+0,10). У Райффайзен Банку купують за 41,30 грн (+0,10), продають — за 41,76 грн (+0,14). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,35 грн (+0,05), під час продажу — 41,90 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках долар під час купівлі коштує 41,85 грн (+0,05), під час продажу — 41,95 грн (0,00). Євровалюта коштує у купівлі 45,65 грн (0,00), у продажу — 45,85 грн (-0,05).

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Нагадаємо, НБУ Андрій Пишний розповів про плани запровадити обмеження на перекази з картки на картку (P2P-перекази). Наразі ведуться переговори з волонтерами, які здійснюють великі грошові операції через карткові перекази.

Також НБУ має намір змінити підходи в кредитуванні з 2025 року. Регулятор планує запровадити обов'язкове страхування застави за кредитами.