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Нацбанк готує нові правила для кредитів — що чекає у 2025 році

16 липня 2024 14:15
Ксенія Симонова - Редактор
НБУ змінить правила для кредитів з 2025 року
Банківська карта в руках. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

Національний банк України (НБУ) має намір змінити підходи в кредитуванні з 2025 року. Регулятор планує запровадити обов'язкове страхування застави за кредитами.

Про це повідомили у Департаменті фінансової стабільності Нацбанку, пише Інтерфакс-Україна.

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Детальніше про зміни в правилах кредитування

За словами директорки департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашової, Національний банк ще кілька років тому як банківський регулятор розмірковував над запровадженням вимог щодо обов'язкового страхування застав за кредитами.

Проте зіткнувся з тим, що постало питання довіри до страхових компаній, адже тоді не було прозорих показників рівня їхньої стійкості.

"Ми тоді пішли назустріч банкам і досі відкладаємо цю норму вже як регулятор страхового ринку, адже його трансформація ще триває. У 2025 році ми, нарешті, це зробимо, підтверджуючи, що і регулятор, і банки довіряють цьому сегменту", — повідомила представниця НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні банківські вклади бізнесу і населення продовжують зростати. З початку 2024 року депозити в національній валюті збільшились на 4,5%.

Раніше ми писали, що НБУ Андрій Пишний розповів про плани запровадити обмеження на перекази з картки на картку (P2P-перекази). Наразі ведуться переговори з волонтерами, які здійснюють великі грошові операції через карткові перекази.

НБУ кредити страхування фінанси гроші майно

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