НБУ змінить правила для кредитів з 2025 року

Банківська карта в руках. Фото: Unsplush

Національний банк України (НБУ) має намір змінити підходи в кредитуванні з 2025 року. Регулятор планує запровадити обов'язкове страхування застави за кредитами.

Про це повідомили у Департаменті фінансової стабільності Нацбанку, пише Інтерфакс-Україна.

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За словами директорки департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашової, Національний банк ще кілька років тому як банківський регулятор розмірковував над запровадженням вимог щодо обов'язкового страхування застав за кредитами.

Проте зіткнувся з тим, що постало питання довіри до страхових компаній, адже тоді не було прозорих показників рівня їхньої стійкості.

"Ми тоді пішли назустріч банкам і досі відкладаємо цю норму вже як регулятор страхового ринку, адже його трансформація ще триває. У 2025 році ми, нарешті, це зробимо, підтверджуючи, що і регулятор, і банки довіряють цьому сегменту", — повідомила представниця НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні банківські вклади бізнесу і населення продовжують зростати. З початку 2024 року депозити в національній валюті збільшились на 4,5%.

Раніше ми писали, що НБУ Андрій Пишний розповів про плани запровадити обмеження на перекази з картки на картку (P2P-перекази). Наразі ведуться переговори з волонтерами, які здійснюють великі грошові операції через карткові перекази.