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Долар дорожчає четвертий місяць поспіль — на скільки піднявся курс у червні

7 липня 2024 10:41
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс долара в Україні — на скільки здорожчала американська валюта за останній місяць
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

У червні 2024 року середній курс продажу готівкового долара в Україні зріс на 1,7%, або на близько 60 копійок. У минулому місяці курс долара становив в середньому 40,85 гривень.

Про це йдеться в даних Національного банку України (НБУ).

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Як змінився курс долара в Україні

Згідно з інформацією Нацбанку, курс долара зріс на 8,0% (3,02 грн) порівняно з груднем 2023 року. У червні офіційний курс двічі досягав нових історичних максимумів, і 14 червня піднявся до 40,69 грн/дол. Протягом місяця курс збільшився на 3 копійки, з 40,50 до 40,53 грн/дол.

Середній курс долара з 2022 по 2024 рік
Як змінювався курс долара у 2022-2024 роках. Джерело: НБУ

З початку року курс долара підвищився на 6,7% (37,98 грн/дол. на кінець грудня 2023 року).

А перед початком повномасштабной війни курс долара в Україні був на рівні 28 грн/дол. За цей час він підвищився на 12 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.

Ми також повідомляли, що експерти стверджують, що оскільки українці починали рік в районі 37 грн, а середній курс долара за прогнозом МВФ — 41 грн, то на кінець року — це 41 плюс 3-4 грн. Іншими словами, в кінець року країна вийде на позначку 44-45 грн за дол.

НБУ курс валют курс долара гроші долар

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