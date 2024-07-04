Обмеження грошових переказів в Україні — у НБУ розповіли деталі

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний повідомив, що регулятор планує запровадити обмеження на перекази з картки на картку (P2P-перекази). Наразі ведуться переговори з волонтерами, які здійснюють великі грошові операції через карткові перекази.

Про це Пишний сказав на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.

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Коли Нацбанк введе обмеження

Він підкреслив, що НБУ прагне проводити свою політику прозоро, з урахуванням інтересів тих, на кого вплине рішення про обмеження на перекази.

Наразі тривають обговорення з волонтерською спільнотою, позиції волонтерів збираються та аналізуються.

"Ми стійкі у своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", — сказав очільник Нацбанку.

Раніше в НБУ казали, що ліміти на вихідні P2P-перекази можуть бути встановлені до 100 тисяч гривень та 30 операцій на місяць для одного рахунку. Обмеження на вхідні транзакції поки що не плануються. Проте це рішення ще не є остаточним.

Чому НБУ планує обмежити перекази

За даними Нацбанку, обсяги тіньових переказів можуть досягати мільярдів гривень. Зловмисники використовують картки фізичних осіб, які свідомо надають свої персональні дані. З осені 2023 року НБУ фіксує аномальне зростання обсягів P2P-переказів, кількості карток, з яких здійснюються такі перекази, та збільшення середніх сум переказу у деяких банків-емітентів.

За оцінками аналітиків CASE Україна, держава втрачає орієнтовно не менше 100 мільярдів гривень на рік через схеми з ПДВ, контрафакт, сірий ринок підакцизних товарів та виплати зарплати "у конвертах".

Що ще варто знати

Нагадаємо, за словами очільника Нацбанку Андрія Пишного, понад 95% українців не відчують обмеження на карткові перекази. Більше того, банки можуть переглянути встановлені ліміти на перекази.

Ми також писали, що українські фінансові установи мають право призупиняти безготівкові грошові перекази за певних умов. Блокування транзакцій може тривати до семи робочих днів.