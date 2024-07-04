Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Нацбанк обмежить перекази грошей з картки на картку arrow

Нацбанк обмежить перекази грошей з картки на картку

4 липня 2024 20:42
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Обмеження грошових переказів в Україні — у НБУ розповіли деталі
Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний повідомив, що регулятор планує запровадити обмеження на перекази з картки на картку (P2P-перекази). Наразі ведуться переговори з волонтерами, які здійснюють великі грошові операції через карткові перекази.

Про це Пишний сказав на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.

Читайте також:

Коли Нацбанк введе обмеження

Він підкреслив, що НБУ прагне проводити свою політику прозоро, з урахуванням інтересів тих, на кого вплине рішення про обмеження на перекази.

Наразі тривають обговорення з волонтерською спільнотою, позиції волонтерів збираються та аналізуються.

"Ми стійкі у своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", — сказав очільник Нацбанку.

Раніше  в НБУ казали, що ліміти на вихідні P2P-перекази можуть бути встановлені до 100 тисяч гривень та 30 операцій на місяць для одного рахунку. Обмеження на вхідні транзакції поки що не плануються. Проте це рішення ще не є остаточним.

Чому НБУ планує обмежити перекази

За даними Нацбанку, обсяги тіньових переказів можуть досягати мільярдів гривень. Зловмисники використовують картки фізичних осіб, які свідомо надають свої персональні дані. З осені 2023 року НБУ фіксує аномальне зростання обсягів P2P-переказів, кількості карток, з яких здійснюються такі перекази, та збільшення середніх сум переказу у деяких банків-емітентів.

За оцінками аналітиків CASE Україна, держава втрачає орієнтовно не менше 100 мільярдів гривень на рік через схеми з ПДВ, контрафакт, сірий ринок підакцизних товарів та виплати зарплати "у конвертах".

Що ще варто знати

Нагадаємо, за словами очільника Нацбанку Андрія Пишного, понад 95% українців не відчують обмеження на карткові перекази. Більше того, банки можуть переглянути встановлені ліміти на перекази.

Ми також писали, що українські фінансові установи мають право призупиняти безготівкові грошові перекази за певних умов. Блокування транзакцій може тривати до семи робочих днів.

НБУ гроші грошові перекази банківські карти Андрій Пишний

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо