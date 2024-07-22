Курс валют 22 июля — в банках и обменниках доллар дорожает

В Украине дорожает валюта — как изменился курс доллара и евро
Курс доллара в банках и обменниках продолжает двигаться вверх 22 июля 2024 года. По решению Национального банка Украины (НБУ), установлен также официальный курс на более высоком уровне.
Об этом сообщает пресс-служба Центробанка и мониторинговые сайты.
Курс доллара, евро и злотого
Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:
- доллар — 41,49 грн (+0,07);
- евро — 45,18 грн (-0,08);
- злотый — 10,54 грн (0,00).
Курс валют в банках
Как пишет издание Kurs, на наличном рынке доллар дорожает. Стоит в среднем в покупке 41,37 грн (+0,06), в продаже — 41,90 грн (+0,07). Евровалюта в покупке стоит – 45,06 грн (-0,03), в продаже – 45,81 грн (-0,01).
ПриватБанк доллар покупает за 41,15 грн (+0,10), продает — за 41,75 грн (+0,10). В Райффайзен Банке покупают за 41,30 грн (+0,10), продают — за 41,76 грн (+0,14). В Ощадбанке стоит при покупке 41,35 грн (+0,05), при продаже — 41,90 грн (+0,05).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По данным портала Minfin, в обменниках доллар при покупке стоит 41,85 грн (+0,05), при продаже — 41,95 грн (0,00). Евровалюта стоит в покупке 45,65 грн (0,00), в продаже — 45,85 грн (-0,05).
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Напомним, глава НБУ Андрей Пышный рассказал о планах ввести ограничения на переводы с карты на карту (P2P-переводы). В настоящее время ведутся переговоры с волонтерами, которые осуществляют крупные денежные операции из-за карточных переводов.
Также НБУ намерен изменить подходы к кредитованию с 2025 года. Регулятор планирует ввести обязательное страхование залога по кредиту.
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