Популярний овоч здорожчав ще більше — скільки тепер коштує

Популярний овоч здорожчав ще більше — скільки тепер коштує

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 18:05
Оновлено: 10:50
Ціни на помідори зростають майже місяць — скільки треба заплатити за кілограм томатів зараз
Люди на ринку. Фото: Новини.LIVE

Помідори в Україні дорожчають три тижні поспіль через меншу кількість продукції з теплиць. Тепер кілограм томатів у середньому коштує понад 100 грн.  

Про це йдеться у статті EastFruit.

Читайте також:

Ціни на помідори в магазинах

Цього тижня українські помідори продаються за ціною на 14% вищою, ніж минулого тижня. Якщо ж порівнювати  із цінами 2024 року, то зараз за томати споживачі переплачують цілих 22%.

"При цьому виробники мають намір і надалі підвищувати ціни в даному сегменті за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту, пояснюючи своє рішення обмеженою пропозицією продукції з місцевих комбінатів", — йдеться у повідомленні.

Поки що на ринку зберігається обмежена пропозиція томатів: частина підприємств вже закінчила з реалізацією своєї продукції, а в інших теплицях помідори дозрівають повільно через похолодання. Не розв'язує проблему і постачання помідорів з-за кордону: обсяги імпортної продукції наразі не дозволяють компенсувати брак місцевих тепличних овочів.

Відповідно, середня вартість червоних томатів сягнула позначки у 124,17 грн, свідчать дані на порталі Мінфін. Магазини встановили наступні ціни на цей товар станом на 26 жовтня:

  • в Auchan — 150,4 грн за кг (18 жовтня коштували 89,9 грн);
  • в Novus — 109 грн за кг (коштували 84,9 грн);
  • в Megamarket — 113,1 грн за кг (коштували 99,90 грн). 

Помідори рожеві реалізуються в Україні за середньою ціною у 116,27 грн за кг:

  • в Auchan — 119,9 грн;
  • в Novus — 119 грн;
  • в Metro — 109,9 грн.

Натомість помідори "сливка" у середньому коштують 

  • в Auchan  — 119,9 грн;
  • в Novus — 119 грн;
  • в Metro — 109,9 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що попри подорожчання у споживачів ще є можливість купувати дешеві продукти. Наприклад, в АТБ ціни на низку товарів відчутно знизилися. Так, приємні знижки діють на:

  • шоколад — 46,90 грн замість 89,50 грн (-47%);
  • пельмені з м'ясом індички — 105,90 грн замість 196 грн (-45%);
  • морозиво 0,5 кг — 114,50 грн замість 208,90 грн (-45%) і так далі. 

Також зі знижкою 25% у супермаркеті продають мандарини — 59,95 грн/кг замість 79,95 грн, а цвітну капусту можна купити за 51,89 грн/кг замість 59,89 грн. 

Раніше ми розповідали, як зміняться ціни на яйця в Україні. Експерти прогнозують, що вартість цього популярного продукту зростатиме ближче до зими. Також ми писали, що куряче філе трохи подешевшало. Та коли почнуться холоди, на споживачів очікує стрибок цін.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
