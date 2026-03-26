Будуть дешевими: українцям обіцяють, що ціни на яблука знизяться

Для багатьох українців вже не є новиною, що основні продукти дорожчають напередодні свят. Так, чим ближче до Великодня, тим більше доводиться витрачатися на купівлю, наприклад, курячих яєць та м'яса. Навесні 2026 року до цього списку додалися ще й яблука, однак подорожчання фруктів, як очікується, буде короткотривалим.

Про це заявив в етері Новини.LIVE заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Коли й чому подешевшають яблука в Україні

Сезон зберігання яблук наближається до завершення — зараз українці купують фрукти, які вдалося зберегти якісно. Вже незабаром на ринку мають з'явитися яблука нового врожаю, що повпливає на ціни.

"Перехідний етап завжди коливається: коли чогось стає менше, попит залишається на високому рівні, тож цінова позиція зростає", — розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

За словами Дениса Марчука, з новим врожаєм ціни на овочеву і фруктову групу будуть знижуватися, тож продукція буде більш доступнішою для українців.

Що ще варто знати

Як писали Новини.LIVE, від початку 2026 року українці платять більше майже за усі продукти. Найвідчутніше додала у ціні гречка: ще у січні крупа продавалася за ціною у 33,02 гривень за кілограм, а вже в другій половині березня вона коштує 52,46 гривень за кілограм.

Також подорожчали: яблука — з 31,46 гривень за кілограм до 45,78 гривень за кілограм, помідори — зі 123,91 гривень за кілограм до 167,42 гривень за кілограм, курятина — зі 113,16 гривень за кілограм до 138 гривень за кілограм.

Як писали Новини.LIVE, в Україні має запрацювати система фудбенкінгу. Це ініціатива, за якою непродані продукти передаються соціально вразливим людям. Їм надаватимуть цю їжу безкоштовно. Журналісти Новини.LIVE дізналися, що через війну в Ірані ціни на продукти в Україні зростатимуть. Особливо це стосується імпортних і тепличних овочів та фруктів.

Часті питання

Яка ціна на яблука в Україні?

Ціни на яблука в Україні наприкінці 2026 року варіюються від 12 до 99 гривень за кілограм. Вартість залежить від сорту та місця купівлі. Наприклад:

у гіпермаркеті Metro кілограм ябліку коштує, у середньому, 41,50 гривень;

у Megamarket — 52,50 гривень;

у Novus — 35,29 гривень;

в Auchan — 55,70 гривень.

Які ціни на фрукти в Україні?

Кілограм груш в Україні продається за ціною від 40 гривень до 150 гривень. Банани коштують, у середньому, 70 гривень за кілограм. Мандарини та апельсини можна купити за 80-160 гривень за кілограм, а ківі — за 150 гривень за кілограм.