Главная Финансы В Украине дорожает популярный овощ: килограмм уже стоит более 140 гривен

Дата публикации 27 марта 2026 19:40
Продавец на рынке и деньги в кошельке. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине ситуация с отпускными ценами на тепличные помидоры продолжает меняться. Овощи дорожают из-за сокращения предложения импортного товара. При этом спрос остается относительно стабильным.

Об этом говорится в публикации EastFruit, передает Новини.LIVE.

Подробнее о ценах на тепличные помидоры

Сейчас, как отмечается в статье, продукцию на украинский рынок поставляет Турция. Однако импорт сокращается из-за сезонных факторов. Поэтому в конце марта цены на тепличные помидоры находятся в пределах от 140 до 160 гривен за килограмм.

Как менялись цены на тепличные помидоры в Украине. Скриншот: EastFruit

"Это в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", — говорится в сообщении.

Более того, стоимость помидоров в Украине в марте 2026 года уже в среднем на 89% выше, чем в аналогичный период прошлого года. По мнению участников рынка, в дальнейшем рост цен сохранится, если не стабилизируются поставки помидоров из Турции.

Ситуацию усугубляет и то, что местные тепличные комбинаты, которые выращивают помидоры, смогут отдавать свою продукцию на реализацию не раньше середины апреля.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине подорожали продукты, которые мало зависят от посевной кампании. Речь идет, например, о яйцах, молоке, мясе и тому подобное. По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, предприятия ежедневно тратят деньги на производство, реализацию и перевозку продукции, поэтому эти факторы отражаются на ценах.

"С приближением пасхальных праздников, которые в этом сезоне придут раньше, мы будем, к сожалению, видеть еще скачок цен из-за большого спроса на продукцию", — сказал он.

Что касается ранних овощей, которые выросли на открытом грунте, то они подешевеют за счет большого предложения.

Журналисты Новини.LIVE узнали, когда в Украине должны подешеветь яблоки. Сейчас килограмм фруктов в супермаркетах стоит от 41,50 до 55,70 гривен. Ожидается, что цены на яблоки пойдут на спад после того, как на рынках появится продукция нового урожая. Как писали Новини.LIVE, гречка в Украине может подорожать до 100 гривен за килограмм. Такие цены могут появиться, если война на Ближнем Востоке будет продолжаться дольше. Тогда, после энергетического ценового шока начнется продуктовый шок и рост цен.

Частые вопросы

Сколько стоит 1 кг помидоров в Украине?

В конце марта 2026 года 1 кг розовых помидоров в среднем стоит 448 гривен. Чуть дешевле стоят помидоры красные — цены колеблются от 189 до 280 гривен. А помидоры сливка в супермаркетах продаются по ценам от 207 до 239 гривен за килограмм.

Какие цены на овощи в Украине?

Самыми дорогими в начале весны в Украине являются тепличные овощи. Например, огурцы и помидоры могут стоить от 150 до 250 гривен за килограмм. Импортная капуста стоит почти 25 гривен за килограмм, а чеснок — до 130 гривен за килограмм.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
