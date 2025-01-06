Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 6 января 2025 года

Слиток золота в руке. Фото: newsweek.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото это не просто красивый металл, который мы часто встречаем в украшениях. Издавна золото служило символом богатства и власти, а также надежным средством хранения сбережений. В современном мире золото выступает как безопасный актив в периоды экономической нестабильности. Центральные банки многих стран хранят золото в своих резервах.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в январе.

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Интересные факты о золоте

В мировом океане содержится около 20 миллионов тонн золота. Однако его концентрация настолько низкая, что добыча золота из морской воды экономически нецелесообразна.

Золото широко используется в электронике благодаря своей проводимости и устойчивости к коррозии. Например, контакты в мобильных телефонах и компьютерах часто покрыты золотом для обеспечения надежного соединения.

Золото играет важную роль в космических технологиях. Оно используется для покрытия спутников и космических кораблей, чтобы защитить их от солнечного излучения и экстремальных температур.

В древнем Египте золото считалось телом богов и использовалось для создания статуй и украшений для фараонов. Золотые маски и саркофаги, такие как знаменитая маска Тутанхамона, являются яркими примерами использования золота в искусстве.

Золото используется в медицине для лечения определенных заболеваний. Например, радиоактивное золото-198 применяется в лечении некоторых видов рака, а золотые наночастицы исследуются для доставки лекарств непосредственно к опухолям.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:

Банковский металл (доведенный до наивысших проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 537,67 грн/грамм.

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества: 3 527,06 грн/грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 3 502,29 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 166,26 грн/грамм.

375 проба: 1 313,36 грн/грамм.

500 проба: 1 751,15 грн/грамм.

583 проба: 2 041,84 грн/грамм.

585 проба: 2 048,84 грн/грамм.

750 проба: 2 626,72 грн/грамм.

900 проба: 3 152,06 грн/грамм.

916 проба: 3 208,10 грн/грамм.

958 проба: 3 355,19 грн/грамм.

999 проба: 3 498,79 грн/грамм.

999,9 проба: 3 501,94 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 1 350,00 грн/грамм.

500 проба: 1 500,00 грн/грамм.

583 проба: 2 280,20 грн/грамм.

585 проба: 2 285,00 грн/грамм.

750 проба: 2 870,00 грн/грамм.

900 проба: 3 456,25 грн/грамм.

916 проба: 3 509,00 грн/грамм.

958 проба: 3 725,66 грн/грамм.

999 проба: 3 883,56 грн/грамм.

Что еще стоит знать украинцам

Можно также заработать на цветных металлах. Конечно их цена ниже золота, но все равно остается достаточно высокой, что позволяет получить значительную прибыль. Мы узнали стоимость 1 кг алюминия.

Черные металлы также можно сдавать. Хотя цена за килограмм стали или чугуна ниже, чем у цветных металлов, собрать большое количество изделий из черного металла значительно легче.