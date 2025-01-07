Цены на лом черного металла в Украине по состоянию на 6 января 2025 года

Металлургический комбинат. Фото: interestingengineering.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы — это основа многих технологических достижений. Они используются почти всюду: от производства бытовой техники до создания сложных механизмов в промышленности. Из них изготавливают инструменты, машины, каркасы зданий и многие другие вещи и устройства.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 7 января 2025 года.

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Интересные факты о черных металлах

Железо является одним из самых распространенных элементов на Земле. Оно составляет примерно 5% земной коры и является основным компонентом ядра планеты. Железо также играет важную роль в биологических процессах, в частности в транспортировке кислорода в крови человека через гемоглобин.

Сталь является одним из важнейших материалов в современной промышленности. Она изготавливается путем сплавления железа с углеродом и другими элементами. Благодаря своей прочности и долговечности, этот сплав используется в строительстве, автомобилестроении, производстве бытовой техники и многих других отраслях.

Чугун является одним из старейших материалов, используемых человеком. Он был известен еще в древнем Китае и Индии. Он обладает высокой прочностью и устойчивостью к коррозии. Сегодня чугун используется для изготовления труб, машинных деталей и кухонной посуды.

Ферросплавы являются важными компонентами в производстве стали. Они содержат железо и другие металлы, такие как хром, марганец или никель. Ферросплавы добавляются к стали для улучшения ее свойств: прочности, устойчивости к коррозии и износостойкости.

Железо является магнитным металлом. Это означает, что оно притягивается к магнитам и может быть намагничено. Это свойство железа используется в производстве электромоторов, генераторов и других электромагнитных устройств.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Украинская металлургическая отрасль в 2025 году столкнется с новыми вызовами, которые могут существенно повлиять на объемы производства и экспорта стали. Сложная ситуация на внутреннем рынке и нестабильность внешней конъюнктуры вызывают сомнения относительно способности отрасли сохранить текущие показатели.

По прогнозам, производство стали в Украине в 2025 году может сократиться на 9,3%, достигнув 6,8 млн тонн. Основные причины спада включают перебои в цепочках поставок, снижение внутреннего спроса и ухудшение экспортных условий. Пессимистические прогнозы указывают на возможную остановку ряда металлургических и горнодобывающих мощностей.

В 2024 году потребление стали в стране осталось на уровне 3,4 млн тонн, не демонстрируя роста на фоне восстановления экономики. Отрасли, использующие сталь, показали разную динамику: объемы строительства зданий увеличились на 26% за первое полугодие 2024 года, однако площадь новых проектов жилых предприятий сократилась на 6,6%. Производство строительных металлоконструкций выросло на 21,7%, но выпуск транспортных средств уменьшился на 2,5%.

Ситуация на внешних рынках также остается неблагоприятной. Европейская металлургия продолжает находиться в кризисе, что негативно влияет на Украину как на ее важную часть. В 2025 году прогнозируется дальнейшее снижение потребления стали в ЕС, а стоимость плоского проката может упасть еще на 4%.

Дополнительным фактором риска является падение цен на железную руду, которое снижает рентабельность украинских производителей. В 2024 году средняя цена на руду уменьшилась на 10%, а в 2025 году ожидается дальнейшее снижение на 13–14%.

Цены на чермет в Украине в январе 2025 года

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 4 грн до 5 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 6 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;

Запорожская область — от 5 грн до 8 грн;

Волынская область — от 5 грн до 7 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 5 грн;

Одесская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5 грн;

Сумская область — от 4 до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Черкасская область — от 4 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 5 грн;

Черниговская область — от 3 грн до 5 грн.

Что еще стоит знать украинцам

Напоминаем, что в пунктах приема лома принимают не только черные металлы, но и цветные, такие как латунь. Стоимость этого сплава значительно превышает цену стали или чугуна.

Украинцы также могут сдать золотые украшения в ломбард и получить за это очень неплохую сумму. Драгоценные металлы в Украине постоянно дорожают.