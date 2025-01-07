Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине arrow

Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

7 января 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на лом черного металла в Украине по состоянию на 6 января 2025 года
Металлургический комбинат. Фото: interestingengineering.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Черные металлы — это основа многих технологических достижений. Они используются почти всюду: от производства бытовой техники до создания сложных механизмов в промышленности. Из них изготавливают инструменты, машины, каркасы зданий и многие другие вещи и устройства.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 7 января 2025 года.

Читайте также:

Интересные факты о черных металлах

Железо является одним из самых распространенных элементов на Земле. Оно составляет примерно 5% земной коры и является основным компонентом ядра планеты. Железо также играет важную роль в биологических процессах, в частности в транспортировке кислорода в крови человека через гемоглобин.

Сталь является одним из важнейших материалов в современной промышленности. Она изготавливается путем сплавления железа с углеродом и другими элементами. Благодаря своей прочности и долговечности, этот сплав используется в строительстве, автомобилестроении, производстве бытовой техники и многих других отраслях.

Чугун является одним из старейших материалов, используемых человеком. Он был известен еще в древнем Китае и Индии. Он обладает высокой прочностью и устойчивостью к коррозии. Сегодня чугун используется для изготовления труб, машинных деталей и кухонной посуды.

Ферросплавы являются важными компонентами в производстве стали. Они содержат железо и другие металлы, такие как хром, марганец или никель. Ферросплавы добавляются к стали для улучшения ее свойств: прочности, устойчивости к коррозии и износостойкости.

Железо является магнитным металлом. Это означает, что оно притягивается к магнитам и может быть намагничено. Это свойство железа используется в производстве электромоторов, генераторов и других электромагнитных устройств.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Украинская металлургическая отрасль в 2025 году столкнется с новыми вызовами, которые могут существенно повлиять на объемы производства и экспорта стали. Сложная ситуация на внутреннем рынке и нестабильность внешней конъюнктуры вызывают сомнения относительно способности отрасли сохранить текущие показатели.

По прогнозам, производство стали в Украине в 2025 году может сократиться на 9,3%, достигнув 6,8 млн тонн. Основные причины спада включают перебои в цепочках поставок, снижение внутреннего спроса и ухудшение экспортных условий. Пессимистические прогнозы указывают на возможную остановку ряда металлургических и горнодобывающих мощностей.

В 2024 году потребление стали в стране осталось на уровне 3,4 млн тонн, не демонстрируя роста на фоне восстановления экономики. Отрасли, использующие сталь, показали разную динамику: объемы строительства зданий увеличились на 26% за первое полугодие 2024 года, однако площадь новых проектов жилых предприятий сократилась на 6,6%. Производство строительных металлоконструкций выросло на 21,7%, но выпуск транспортных средств уменьшился на 2,5%.

Ситуация на внешних рынках также остается неблагоприятной. Европейская металлургия продолжает находиться в кризисе, что негативно влияет на Украину как на ее важную часть. В 2025 году прогнозируется дальнейшее снижение потребления стали в ЕС, а стоимость плоского проката может упасть еще на 4%.

Дополнительным фактором риска является падение цен на железную руду, которое снижает рентабельность украинских производителей. В 2024 году средняя цена на руду уменьшилась на 10%, а в 2025 году ожидается дальнейшее снижение на 13–14%.

Цены на чермет в Украине в январе 2025 года

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

  • Киевская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Винницкая область — от 4 грн до 5 грн;
  • Днепропетровская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Житомирская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Запорожская область — от 5 грн до 8 грн;
  • Волынская область — от 5 грн до 7 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Кировоградская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Львовская область — от 5 грн до 6,5 грн;
  • Николаевская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Одесская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Полтавская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Сумская область — от 4 до 5,5 грн;
  • Тернопольская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Харьковская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Хмельницкая область — от 4 грн до 5 грн;
  • Черкасская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Черновицкая область — от 4 грн до 5 грн;
  • Черниговская область — от 3 грн до 5 грн.

Что еще стоит знать украинцам

Напоминаем, что в пунктах приема лома принимают не только черные металлы, но и цветные, такие как латунь. Стоимость этого сплава значительно превышает цену стали или чугуна.

Украинцы также могут сдать золотые украшения в ломбард и получить за это очень неплохую сумму. Драгоценные металлы в Украине постоянно дорожают.

деньги цены в Украине ностальгия металлолом металл

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:30 Спортивные учреждения могут бронировать спортсменов — условия

07:28 Дополнительное вознаграждение срочникам — какая сумма

07:01 В ПриватБанке объяснили, кому сокращают кредитные лимиты

06:53 Собор Иоанна Крестителя — что нельзя делать 7 января

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:30 Новые цены на подсолнечник — сколько стоит зерно в январе

06:30 Статус "Нарушение правил учета" — как правильно обратиться в ТЦК

06:25 Будет ли пандемия метапневмовируса в Украине — ответ эксперта

06:22 Каждого десятого такого мужчину могут мобилизовать

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

07:30 Спортивные учреждения могут бронировать спортсменов — условия

07:28 Дополнительное вознаграждение срочникам — какая сумма

07:01 В ПриватБанке объяснили, кому сокращают кредитные лимиты

06:53 Собор Иоанна Крестителя — что нельзя делать 7 января

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:30 Новые цены на подсолнечник — сколько стоит зерно в январе

06:30 Статус "Нарушение правил учета" — как правильно обратиться в ТЦК

06:25 Будет ли пандемия метапневмовируса в Украине — ответ эксперта

06:22 Каждого десятого такого мужчину могут мобилизовать

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Text

20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

Text

18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

Text

13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья