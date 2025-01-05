Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Українці можуть вигідно продати брухт латуні — які ціни за 1 кг arrow

Українці можуть вигідно продати брухт латуні — які ціни за 1 кг

5 січня 2025 06:40
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 5 січня 2025 року
Брухт різних металів. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Продаючи брухт кольорових металів на повторну переробку, можна отримати додатковий дохід. Кілька сотень гривень платять українцям за 1 кг латуні, яка характеризується антибактеріальними властивостями, піддатливістю до обробки і стійкістю до морської води. Плюс це допомагає скоротити кількість відходів і забруднення довкілля.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує брухт латуні на початку січня 2025 року.

Читайте також:

Ціни на латунь в Україні

Метал є сплавом міді та цинку, інколи з домішками інших компонентів. Широко використовують у промисловості, побуті, мистецтві, машинобудуванні та сантехніці. Латунь зі вмістом нікелю, олова або свинцю підходить для виготовлення декоративних елементів, деталей техніки. В домашніх умовах можна також знайти технічний брухт.

Продаючи латунь на повторну переробку, українці зменшують потребу у видобутку кольорового металу, що автоматично мінімізує витрати енергії на первинне виробництво. Дорожче вдасться продати чисті сплави без домішок плюс на вартість впливає наявність забруднень (жиру, фарби) і походження ресурсу.

Варто зауважити, що ціни традиційно зростають в холодний сезон, зокрема взимку, наприкінці осені та на початку весни. Металургійні підприємства активно скуповують метал, пропонуючи вигідну вартість, але кінцева сума залежить від сторонніх факторів. Навіть регіон має вплив на формування ціни.

Станом на початок січня 2025 року українці можуть продати 1 кг брухту латуні за такою середньою вартістю:

  • Київська область — до 175 грн;
  • Вінницька область — до 185 грн;
  • Дніпропетровська область — до 190 грн;
  • Запорізька область — до 190 грн;
  • Івано-Франківська область — до 160 грн;
  • Львівська область — до 150 грн;
  • Одеська область — до 180 грн;
  • Сумська область — до 185 грн;
  • Тернопільська область — до 170 грн;
  • Харківська область — до 185 грн;
  • Хмельницька область — до 170 грн;
  • Чернівецька область — до 170 грн.
  • Українці можуть вигідно продати брухт латуні — які ціни за 1 кг - фото 1
    Вартість 1 кг брухту латуні в Україні. Фото: скріншот
  • Українці можуть вигідно продати брухт латуні — які ціни за 1 кг - фото 2
    Вартість 1 кг брухту латуні в Україні. Фото: скріншот
  • Українці можуть вигідно продати брухт латуні — які ціни за 1 кг - фото 3
    Вартість 1 кг брухту латуні в Україні. Фото: скріншот
  • Українці можуть вигідно продати брухт латуні — які ціни за 1 кг - фото 4
    Вартість 1 кг брухту латуні в Україні. Фото: скріншот
  • Українці можуть вигідно продати брухт латуні — які ціни за 1 кг - фото 5
    Вартість 1 кг брухту латуні в Україні. Фото: скріншот
  • Українці можуть вигідно продати брухт латуні — які ціни за 1 кг - фото 6
    Вартість 1 кг брухту латуні в Україні. Фото: скріншот
  • Українці можуть вигідно продати брухт латуні — які ціни за 1 кг - фото 7
    Вартість 1 кг брухту латуні в Україні. Фото: скріншот
  • Українці можуть вигідно продати брухт латуні — які ціни за 1 кг - фото 8
    Вартість 1 кг брухту латуні в Україні. Фото: скріншот
1 / 8

Нагадаємо, українці можуть здати золоті прикраси в ломбард і заробити трохи грошей. Дорогоцінні метали мають тенденцію зберігати стабільну вартість, проте інколи ціна здатна різко зростати. Бажано перевірити актуальну вартість золота, щоб не втратити фінансову вигоду.

Також ми писали, що продаж кольорових металів, зокрема міді, може принести українцям додатковий дохід. Брухт для повторної переробки має великий попит, а компанії готові платити продавцям кілька сотень гривень за 1 кілограм ресурсу.

ціни продаж металолом латунь метал

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:25 В Україні змінили правила виїзду за кордон для контрактників

10:24 Завтра в Одесі нестимуть службу посилені наряди поліції

10:04 США та Британія атакували єменських хуситів, — ЗМІ

09:57 У ВМС ЗСУ повідомили, скільки ворожих кораблів у Чорному морі

09:46 Скільки дронів збила ППО вночі — звіт Повітряних сил

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:26 Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині

09:26 Вчені відкрили нову групу крові в людей — чим відрізняється

09:11 Українці масово інвестують в облігації — скільки вклали у 2024

09:09 У РФ пожалілися на чергову атаку дронів

08:52 У Києві бармен купила медичну довідку, її викрили — рішення суду

10:25 В Україні змінили правила виїзду за кордон для контрактників

10:24 Завтра в Одесі нестимуть службу посилені наряди поліції

10:04 США та Британія атакували єменських хуситів, — ЗМІ

09:57 У ВМС ЗСУ повідомили, скільки ворожих кораблів у Чорному морі

09:46 Скільки дронів збила ППО вночі — звіт Повітряних сил

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:26 Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині

09:26 Вчені відкрили нову групу крові в людей — чим відрізняється

09:11 Українці масово інвестують в облігації — скільки вклали у 2024

09:09 У РФ пожалілися на чергову атаку дронів

08:52 У Києві бармен купила медичну довідку, її викрили — рішення суду

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла