Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 5 січня 2025 року

Брухт різних металів. Фото: Pexels

Продаючи брухт кольорових металів на повторну переробку, можна отримати додатковий дохід. Кілька сотень гривень платять українцям за 1 кг латуні, яка характеризується антибактеріальними властивостями, піддатливістю до обробки і стійкістю до морської води. Плюс це допомагає скоротити кількість відходів і забруднення довкілля.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує брухт латуні на початку січня 2025 року.

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Ціни на латунь в Україні

Метал є сплавом міді та цинку, інколи з домішками інших компонентів. Широко використовують у промисловості, побуті, мистецтві, машинобудуванні та сантехніці. Латунь зі вмістом нікелю, олова або свинцю підходить для виготовлення декоративних елементів, деталей техніки. В домашніх умовах можна також знайти технічний брухт.

Продаючи латунь на повторну переробку, українці зменшують потребу у видобутку кольорового металу, що автоматично мінімізує витрати енергії на первинне виробництво. Дорожче вдасться продати чисті сплави без домішок плюс на вартість впливає наявність забруднень (жиру, фарби) і походження ресурсу.

Варто зауважити, що ціни традиційно зростають в холодний сезон, зокрема взимку, наприкінці осені та на початку весни. Металургійні підприємства активно скуповують метал, пропонуючи вигідну вартість, але кінцева сума залежить від сторонніх факторів. Навіть регіон має вплив на формування ціни.

Станом на початок січня 2025 року українці можуть продати 1 кг брухту латуні за такою середньою вартістю:

Київська область — до 175 грн;

Вінницька область — до 185 грн;

Дніпропетровська область — до 190 грн;

Запорізька область — до 190 грн;

Івано-Франківська область — до 160 грн;

Львівська область — до 150 грн;

Одеська область — до 180 грн;

Сумська область — до 185 грн;

Тернопільська область — до 170 грн;

Харківська область — до 185 грн;

Хмельницька область — до 170 грн;

Чернівецька область — до 170 грн.

Вартість 1 кг брухту латуні в Україні. Фото: скріншот

Вартість 1 кг брухту латуні в Україні. Фото: скріншот

Вартість 1 кг брухту латуні в Україні. Фото: скріншот

Вартість 1 кг брухту латуні в Україні. Фото: скріншот

Вартість 1 кг брухту латуні в Україні. Фото: скріншот

Вартість 1 кг брухту латуні в Україні. Фото: скріншот

Вартість 1 кг брухту латуні в Україні. Фото: скріншот

Вартість 1 кг брухту латуні в Україні. Фото: скріншот 1 / 8

Нагадаємо, українці можуть здати золоті прикраси в ломбард і заробити трохи грошей. Дорогоцінні метали мають тенденцію зберігати стабільну вартість, проте інколи ціна здатна різко зростати. Бажано перевірити актуальну вартість золота, щоб не втратити фінансову вигоду.

Також ми писали, що продаж кольорових металів, зокрема міді, може принести українцям додатковий дохід. Брухт для повторної переробки має великий попит, а компанії готові платити продавцям кілька сотень гривень за 1 кілограм ресурсу.