Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 8 января 2025 года

Работники металлургической промышленности. Фото: cmvt-bg.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — известный своими превосходными проводящими свойствами цветной металл — является важной частью современной промышленности и технологий. Она используется везде: от электрических проводов и трубопроводов до высокотехнологичных устройств и возобновляемых источников энергии. В последние годы цены на медь значительно выросли, что только подтверждает высокий спрос на этот металл.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 8 января.

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Интересные факты о меди

Медь обладает высокой коррозионной стойкостью. Благодаря этому ее используют для изготовления капсул для захоронения токсичных и радиоактивных отходов.

Медь является важным компонентом в производстве ювелирных изделий. Она добавляется к золоту для повышения его прочности, поскольку чистое золото является слишком мягким для повседневного использования. Это позволяет создавать более долговечные украшения.

Медь используется в медицине. Например, медные сплавы используются для изготовления хирургических инструментов, поскольку они обладают антибактериальными свойствами. Это помогает снизить риск инфекций во время операций.

Медь является важным элементом в производстве электроники. Она обладает высокой электропроводностью, уступая лишь серебру. Из-за высокой стоимости серебра, медь является основным материалом для изготовления электрических кабелей и других электронных компонентов.

Медь играет важную роль в сельском хозяйстве. Она используется как микроэлемент в удобрениях для улучшения роста растений. Медь помогает растениям в фотосинтезе и защищает их от болезней.

Какая ситуация с металлургией в мире

Металлургические предприятия намерены заменить доменные печи и кислородные конвертеры на установки для производства DRI (прямого восстановленного железа) и электродуговые печи.

По оценкам GMK Center, европейская металлургия способна сократить выбросы углерода на 45% от текущего производства стали в течение следующих 10 лет.

Согласно прогнозам, к 2035 году в ЕС будет выпускаться 27 млн тонн низкоуглеродистой и 29,6 млн тонн экологически чистой стали. Для сравнения, в 2025 году объем производства зеленой стали в ЕС составит лишь 3,4 млн тонн, а низкоуглеродистая сталь производиться вовсе не будет.

Цены на медь в Украине в январе

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 8 января 2025 года и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 220 до 300 грн;

Винницкая область — от 250 до 325 грн;

Волынская область — от 250 до 330 грн;

Днепропетровская область — от 250 до 290 грн;

Житомирская область — от 240 до 280 грн;

Закарпатская область — от 250 до 310 грн;

Запорожская область — от 240 до 345 грн;

Ивано-Франковская область — от 240 до 280 грн;

Кировоградская область — от 240 до 280 грн;

Львовская область — от 240 до 280 грн;

Николаевская область — от 250 до 300 грн;

Одесская область — от 280 до 300 грн;

Полтавская область — от 240 до 280 грн;

Ровенская область — от 240 до 280 грн;

Сумская область — от 240 до 280 грн;

Тернопольская область — от 245 до 280 грн;

Харьковская область — от 270 до 345 грн;

Хмельницкая область — от 270 до 300 грн;

Черкасская область — от 240 до 280 грн;

Черновицкая область — от 245 до 285 грн;

Черниговская область — от 240 до 290 грн.

Напомним, что в пунктах приема лома принимают не только медь, но и другие цветные металлы, такие как латунь. Стоимость этого сплава немного ниже, чем у меди, однако все равно остается достаточно высокой.

Украинцы также могут сдать золотые изделия. В ломбардах можно получить значительную сумму за золото. К тому же драгоценные металлы в Украине преимущественно дорожают.