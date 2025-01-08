Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 8 января 2025 года

В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе
Медь — известный своими превосходными проводящими свойствами цветной металл — является важной частью современной промышленности и технологий. Она используется везде: от электрических проводов и трубопроводов до высокотехнологичных устройств и возобновляемых источников энергии. В последние годы цены на медь значительно выросли, что только подтверждает высокий спрос на этот металл.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 8 января.
Интересные факты о меди
Медь обладает высокой коррозионной стойкостью. Благодаря этому ее используют для изготовления капсул для захоронения токсичных и радиоактивных отходов.
Медь является важным компонентом в производстве ювелирных изделий. Она добавляется к золоту для повышения его прочности, поскольку чистое золото является слишком мягким для повседневного использования. Это позволяет создавать более долговечные украшения.
Медь используется в медицине. Например, медные сплавы используются для изготовления хирургических инструментов, поскольку они обладают антибактериальными свойствами. Это помогает снизить риск инфекций во время операций.
Медь является важным элементом в производстве электроники. Она обладает высокой электропроводностью, уступая лишь серебру. Из-за высокой стоимости серебра, медь является основным материалом для изготовления электрических кабелей и других электронных компонентов.
Медь играет важную роль в сельском хозяйстве. Она используется как микроэлемент в удобрениях для улучшения роста растений. Медь помогает растениям в фотосинтезе и защищает их от болезней.
Какая ситуация с металлургией в мире
Металлургические предприятия намерены заменить доменные печи и кислородные конвертеры на установки для производства DRI (прямого восстановленного железа) и электродуговые печи.
По оценкам GMK Center, европейская металлургия способна сократить выбросы углерода на 45% от текущего производства стали в течение следующих 10 лет.
Согласно прогнозам, к 2035 году в ЕС будет выпускаться 27 млн тонн низкоуглеродистой и 29,6 млн тонн экологически чистой стали. Для сравнения, в 2025 году объем производства зеленой стали в ЕС составит лишь 3,4 млн тонн, а низкоуглеродистая сталь производиться вовсе не будет.
Цены на медь в Украине в январе
Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 8 января 2025 года и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:
- Киевская область — от 220 до 300 грн;
- Винницкая область — от 250 до 325 грн;
- Волынская область — от 250 до 330 грн;
- Днепропетровская область — от 250 до 290 грн;
- Житомирская область — от 240 до 280 грн;
- Закарпатская область — от 250 до 310 грн;
- Запорожская область — от 240 до 345 грн;
- Ивано-Франковская область — от 240 до 280 грн;
- Кировоградская область — от 240 до 280 грн;
- Львовская область — от 240 до 280 грн;
- Николаевская область — от 250 до 300 грн;
- Одесская область — от 280 до 300 грн;
- Полтавская область — от 240 до 280 грн;
- Ровенская область — от 240 до 280 грн;
- Сумская область — от 240 до 280 грн;
- Тернопольская область — от 245 до 280 грн;
- Харьковская область — от 270 до 345 грн;
- Хмельницкая область — от 270 до 300 грн;
- Черкасская область — от 240 до 280 грн;
- Черновицкая область — от 245 до 285 грн;
- Черниговская область — от 240 до 290 грн.
Напомним, что в пунктах приема лома принимают не только медь, но и другие цветные металлы, такие как латунь. Стоимость этого сплава немного ниже, чем у меди, однако все равно остается достаточно высокой.
Украинцы также могут сдать золотые изделия. В ломбардах можно получить значительную сумму за золото. К тому же драгоценные металлы в Украине преимущественно дорожают.
Читайте Новини.LIVE!