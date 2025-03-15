Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине дорожает алюминий — обновленные цены на цветные металлы arrow

В Украине дорожает алюминий — обновленные цены на цветные металлы

15 марта 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Рынок алюминия и цветных металлов в марте 2025 — обновленные цены на металл
Алюминиевая катушка. Фото: Reuters
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Алюминий является одним из наиболее популярных материалов для переработки. Лом этого цветного металла можно легко превратить в новые изделия и делать это неограниченное количество раз без потери свойств. Таким образом сдача алюминиевых отходов может стать прибыльным способом заработка.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 15 марта 2025 года.

Читайте также:

Какова ситуация с металлургией в Украине

К 2030 году украинская металлургическая промышленность может потерять до 1,6 миллиарда долларов из-за введения механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM).

Потенциальные убытки по категориям металлопродукции распределяются так:

  • чугун — 96 миллионов долларов;
  • стальные полуфабрикаты — 588 миллионов долларов;
  • прокат — 899 миллионов долларов;
  • трубы — 39 миллионов долларов;
  • другая продукция — 25 миллионов долларов.

В 2024 году объем экспорта украинской металлургической продукции в страны ЕС составил 3,3 миллиарда долларов. С началом полноценного действия CBAM украинские поставщики чугуна и стали столкнуться с необходимостью выплат на сумму 311 миллионов долларов.

В дальнейшем влияние механизма усилится из-за роста стоимости выбросов CO2 и сокращения бесплатных квот в рамках европейской системы торговли выбросами. К 2030 году украинский экспорт углеродных товаров, таких как цемент, удобрения, чугун, стальная заготовка и сортовой прокат, может стать неконкурентоспособным из-за обязательных выплат европейского углеродного налога.

По прогнозам, с 2026 по 2030 годы CBAM может привести к потере 2,7 миллиарда долларов инвестиций и 4,7 миллиарда долларов экспортной выручки. Это повлечет снижение налоговых поступлений в бюджет, и только в 2030 году сумма недополученных налогов может достичь 1,3 миллиарда долларов.

Цены на алюминий в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия по состоянию на 15 марта, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 60 до 85 грн;
  • Винницкая область — от 50 до 80 грн;
  • Волынская область — от 45 до 85 грн;
  • Днепропетровская область — от 45 до 85 грн;
  • Житомирская область — от 45 до 80 грн;
  • Закарпатская область — от 40 до 80 грн;
  • Запорожская область — от 50 до 95 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 45 до 80 грн;
  • Кировоградская область — от 45 до 80 грн;
  • Львовская область — от 45 до 80 грн;
  • Николаевская область — от 45 до 85 грн;
  • Одесская область — от 45 до 90 грн;
  • Полтавская область — от 40 до 85 грн;
  • Ровенская область — от 45 до 80 грн;
  • Сумская область — от 40 до 80 грн;
  • Тернопольская область — от 50 до 85 грн;
  • Харьковская область — от 50 до 90 грн;
  • Хмельницкая область — от 45 до 85 грн;
  • Черкасская область — от 40 до 80 грн;
  • Черновицкая область — от 45 до 80 грн;
  • Черниговская область — от 50 до 80 грн.

Пункты приема вторсырья принимают различные цветные металлы. Медь стоит дороже, чем алюминий, и также является очень популярным материалом.

Кроме цветных металлов, можно сдавать и драгоценные. Например, ломбарды активно принимают изделия из золота, стоимость которого остается стабильно высокой.

Украина цены в Украине металлолом алюминий металл
Реклама
Реклама
Реклама