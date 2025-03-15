Рынок алюминия и цветных металлов в марте 2025 — обновленные цены на металл

В Украине дорожает алюминий — обновленные цены на цветные металлы
Алюминий является одним из наиболее популярных материалов для переработки. Лом этого цветного металла можно легко превратить в новые изделия и делать это неограниченное количество раз без потери свойств. Таким образом сдача алюминиевых отходов может стать прибыльным способом заработка.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 15 марта 2025 года.
Какова ситуация с металлургией в Украине
К 2030 году украинская металлургическая промышленность может потерять до 1,6 миллиарда долларов из-за введения механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM).
Потенциальные убытки по категориям металлопродукции распределяются так:
- чугун — 96 миллионов долларов;
- стальные полуфабрикаты — 588 миллионов долларов;
- прокат — 899 миллионов долларов;
- трубы — 39 миллионов долларов;
- другая продукция — 25 миллионов долларов.
В 2024 году объем экспорта украинской металлургической продукции в страны ЕС составил 3,3 миллиарда долларов. С началом полноценного действия CBAM украинские поставщики чугуна и стали столкнуться с необходимостью выплат на сумму 311 миллионов долларов.
В дальнейшем влияние механизма усилится из-за роста стоимости выбросов CO2 и сокращения бесплатных квот в рамках европейской системы торговли выбросами. К 2030 году украинский экспорт углеродных товаров, таких как цемент, удобрения, чугун, стальная заготовка и сортовой прокат, может стать неконкурентоспособным из-за обязательных выплат европейского углеродного налога.
По прогнозам, с 2026 по 2030 годы CBAM может привести к потере 2,7 миллиарда долларов инвестиций и 4,7 миллиарда долларов экспортной выручки. Это повлечет снижение налоговых поступлений в бюджет, и только в 2030 году сумма недополученных налогов может достичь 1,3 миллиарда долларов.
Цены на алюминий в Украине в марте
Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия по состоянию на 15 марта, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 60 до 85 грн;
- Винницкая область — от 50 до 80 грн;
- Волынская область — от 45 до 85 грн;
- Днепропетровская область — от 45 до 85 грн;
- Житомирская область — от 45 до 80 грн;
- Закарпатская область — от 40 до 80 грн;
- Запорожская область — от 50 до 95 грн;
- Ивано-Франковская область — от 45 до 80 грн;
- Кировоградская область — от 45 до 80 грн;
- Львовская область — от 45 до 80 грн;
- Николаевская область — от 45 до 85 грн;
- Одесская область — от 45 до 90 грн;
- Полтавская область — от 40 до 85 грн;
- Ровенская область — от 45 до 80 грн;
- Сумская область — от 40 до 80 грн;
- Тернопольская область — от 50 до 85 грн;
- Харьковская область — от 50 до 90 грн;
- Хмельницкая область — от 45 до 85 грн;
- Черкасская область — от 40 до 80 грн;
- Черновицкая область — от 45 до 80 грн;
- Черниговская область — от 50 до 80 грн.
Пункты приема вторсырья принимают различные цветные металлы. Медь стоит дороже, чем алюминий, и также является очень популярным материалом.
Кроме цветных металлов, можно сдавать и драгоценные. Например, ломбарды активно принимают изделия из золота, стоимость которого остается стабильно высокой.
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