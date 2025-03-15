Рынок алюминия и цветных металлов в марте 2025 — обновленные цены на металл

Алюминиевая катушка. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий является одним из наиболее популярных материалов для переработки. Лом этого цветного металла можно легко превратить в новые изделия и делать это неограниченное количество раз без потери свойств. Таким образом сдача алюминиевых отходов может стать прибыльным способом заработка.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 15 марта 2025 года.

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Какова ситуация с металлургией в Украине

К 2030 году украинская металлургическая промышленность может потерять до 1,6 миллиарда долларов из-за введения механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM).

Потенциальные убытки по категориям металлопродукции распределяются так:

чугун — 96 миллионов долларов;

стальные полуфабрикаты — 588 миллионов долларов;

прокат — 899 миллионов долларов;

трубы — 39 миллионов долларов;

другая продукция — 25 миллионов долларов.

В 2024 году объем экспорта украинской металлургической продукции в страны ЕС составил 3,3 миллиарда долларов. С началом полноценного действия CBAM украинские поставщики чугуна и стали столкнуться с необходимостью выплат на сумму 311 миллионов долларов.

В дальнейшем влияние механизма усилится из-за роста стоимости выбросов CO2 и сокращения бесплатных квот в рамках европейской системы торговли выбросами. К 2030 году украинский экспорт углеродных товаров, таких как цемент, удобрения, чугун, стальная заготовка и сортовой прокат, может стать неконкурентоспособным из-за обязательных выплат европейского углеродного налога.

По прогнозам, с 2026 по 2030 годы CBAM может привести к потере 2,7 миллиарда долларов инвестиций и 4,7 миллиарда долларов экспортной выручки. Это повлечет снижение налоговых поступлений в бюджет, и только в 2030 году сумма недополученных налогов может достичь 1,3 миллиарда долларов.

Цены на алюминий в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия по состоянию на 15 марта, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 60 до 85 грн;

Винницкая область — от 50 до 80 грн;

Волынская область — от 45 до 85 грн;

Днепропетровская область — от 45 до 85 грн;

Житомирская область — от 45 до 80 грн;

Закарпатская область — от 40 до 80 грн;

Запорожская область — от 50 до 95 грн;

Ивано-Франковская область — от 45 до 80 грн;

Кировоградская область — от 45 до 80 грн;

Львовская область — от 45 до 80 грн;

Николаевская область — от 45 до 85 грн;

Одесская область — от 45 до 90 грн;

Полтавская область — от 40 до 85 грн;

Ровенская область — от 45 до 80 грн;

Сумская область — от 40 до 80 грн;

Тернопольская область — от 50 до 85 грн;

Харьковская область — от 50 до 90 грн;

Хмельницкая область — от 45 до 85 грн;

Черкасская область — от 40 до 80 грн;

Черновицкая область — от 45 до 80 грн;

Черниговская область — от 50 до 80 грн.

Пункты приема вторсырья принимают различные цветные металлы. Медь стоит дороже, чем алюминий, и также является очень популярным материалом.

Кроме цветных металлов, можно сдавать и драгоценные. Например, ломбарды активно принимают изделия из золота, стоимость которого остается стабильно высокой.