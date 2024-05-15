Курс валют на 16 травня — долар знову знизився у ціні

В Україні долар просів в ціні — як змінився курс
Курс долара у деяких банках та обмінниках знову почав знижуватися. Національний банк України (НБУ) теж затвердив на 16 травня 2024 року нижчий курс.
Про це свідчить інформація НБУ та моніторингових порталів.
Курс долара, євро та злотого
Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:
- долар — 39,57 грн (-0,11);
- євро — 42,85 грн (+0,03);
- злотий — 10,03 грн (0,00).
Курс валют у банках
За даними сайту Kurs, на готівковому ринку долар у середньому коштує у купівлі 39,49 грн (-0,02), під час продажу — 40,00 грн (-0,02). Євровалюта коштує у купівлі — 42,62 грн (+0,05), у продажу — 43,31 грн (+0,06).
У ПриватБанку долар не змінився: у купівлі коштує 39,40 грн (0,00), під час продажу — 40,00 грн (0,00). Райффайзен Банк купує за 39,40 грн (-0,05), продає — за 39,93 грн (-0,02). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,60 грн (+0,05), у продажу — 40,25 грн (+0,15).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За інформацією Minfin, в обмінниках долар коштує у купівлі — 39,90 грн (-0,05), у продажу — 40,00 грн (-0,05). Євро коштує у купівлі 43,20 грн (+0,07), у продажу — 43,40 грн (+0,12).
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Нагадаємо, у квітні 2024 року українські банки змінили ставки за кредитами та депозитами для населення. Вони стали дещо нижчими.
Раніше НБУ оприлюднив дані щодо чистого прибутку, який отримали банки з початку 2024 року. Їм вдалося наростити прибуток на 18% проти аналогічного періоду минулого року.
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