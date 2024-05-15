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В Україні долар просів в ціні — як змінився курс

15 травня 2024 23:30
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 16 травня — долар знову знизився у ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у деяких банках та обмінниках знову почав знижуватися. Національний банк України (НБУ) теж затвердив на 16 травня 2024 року нижчий курс.

Про це свідчить інформація НБУ та моніторингових порталів.

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Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:

  • долар — 39,57 грн (-0,11);
  • євро — 42,85 грн (+0,03);
  • злотий — 10,03 грн (0,00).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку долар у середньому коштує у купівлі 39,49 грн (-0,02), під час продажу — 40,00 грн (-0,02). Євровалюта коштує у купівлі — 42,62 грн (+0,05), у продажу — 43,31 грн (+0,06).

У ПриватБанку долар не змінився: у купівлі коштує 39,40 грн (0,00), під час продажу — 40,00 грн (0,00). Райффайзен Банк купує за 39,40 грн (-0,05), продає — за 39,93 грн (-0,02). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,60 грн (+0,05), у продажу — 40,25 грн (+0,15).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар коштує у купівлі — 39,90 грн (-0,05), у продажу — 40,00 грн (-0,05). Євро коштує у купівлі 43,20 грн (+0,07), у продажу — 43,40 грн (+0,12).

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Нагадаємо, у квітні 2024 року українські банки змінили ставки за кредитами та депозитами для населення. Вони стали дещо нижчими.

Раніше НБУ оприлюднив дані щодо чистого прибутку, який отримали банки з початку 2024 року. Їм вдалося наростити прибуток на 18% проти аналогічного періоду минулого року.

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