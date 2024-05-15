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Українські банки змінили ставки за кредитами та депозитами

15 травня 2024 11:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Кредити та депозити в Україні — банки оновили ставки навесні
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У квітні 2024 року українські банки змінили ставки за кредитами та депозитами для населення. Вони стали дещо нижчими.

Такі дані оприлюднила пресслужба Національного банку України (НБУ).

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Нові ставки за кредитами

За інформацією Нацбанку, у середньому відсоткові ставки за новими кредитами фінустанов для населення у нацвалюті становили 34,4% річних. Однак ставки знизились на 0,1 в.п.

 

кредити банки
Джерело: НБУ

Водночас обсяг кредитного портфеля банків для населення підвищився на 2,1% — до 241 мільярда гривень.

 

кредити банки
Джерело: НБУ

Нові ставки за депозитами

У квітні цього року у середньому відсоткові ставки фінустанов за новими депозитами у нацвалюті для населення становили 11,2% річних. Це на 0,1 в.п. нижче проти показника місяць тому. Водночас ставки за новими депозитами для громадян у валюті лишились на рівні 1%.

 

банки депозити
Джерело: НБУ

За даними НБУ, обсяг депозитного портфеля банків для населення підвищився на 1,6%, до 1,096 трлн гривень. Показник перевищив рівень початку року, коли було 1,078 трлн гривень.

депозити
Джерело: Мінфін

Як відомо, Національний банк наприкінці квітня цього року вирішив вкотре знизити облікову ставку. Її встановили на рівні 13,5%.

 

депозити
Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Нацбанку працюють над подальшим пом'якшенням валютних обмежень. Зараз валютний ресурс в країні обмежений.

Також НБУ оприлюднив дані щодо чистого прибутку після оподаткування, який отримали українські банки з початку 2024 року. Фінустановам вдалося наростити прибуток на 18% проти аналогічного періоду минулого року.

кредити
банки
зміни
депозити
банківські рахунки

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