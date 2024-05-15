Кредити та депозити в Україні — банки оновили ставки навесні

Українські банки змінили ставки за кредитами та депозитами
У квітні 2024 року українські банки змінили ставки за кредитами та депозитами для населення. Вони стали дещо нижчими.
Такі дані оприлюднила пресслужба Національного банку України (НБУ).
Нові ставки за кредитами
За інформацією Нацбанку, у середньому відсоткові ставки за новими кредитами фінустанов для населення у нацвалюті становили 34,4% річних. Однак ставки знизились на 0,1 в.п.
Водночас обсяг кредитного портфеля банків для населення підвищився на 2,1% — до 241 мільярда гривень.
Нові ставки за депозитами
У квітні цього року у середньому відсоткові ставки фінустанов за новими депозитами у нацвалюті для населення становили 11,2% річних. Це на 0,1 в.п. нижче проти показника місяць тому. Водночас ставки за новими депозитами для громадян у валюті лишились на рівні 1%.
За даними НБУ, обсяг депозитного портфеля банків для населення підвищився на 1,6%, до 1,096 трлн гривень. Показник перевищив рівень початку року, коли було 1,078 трлн гривень.
Як відомо, Національний банк наприкінці квітня цього року вирішив вкотре знизити облікову ставку. Її встановили на рівні 13,5%.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Нацбанку працюють над подальшим пом'якшенням валютних обмежень. Зараз валютний ресурс в країні обмежений.
Також НБУ оприлюднив дані щодо чистого прибутку після оподаткування, який отримали українські банки з початку 2024 року. Фінустановам вдалося наростити прибуток на 18% проти аналогічного періоду минулого року.
Читайте Новини.LIVE!