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Українські банки отримали рекордний прибуток — дані НБУ

14 травня 2024 10:20
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Банки отримали рекордний прибуток у 2024 році — яка сума
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані щодо чистого прибутку після оподаткування, який отримали українські банки з початку 2024 року. Фінустановам вдалося наростити прибуток на 18% проти аналогічного періоду минулого року.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

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Прибутки українських банків у 2024 році

Як зазначають у Нацбанку, за перший квартал поточного року обсяг чистого прибутку банків сягнув 40,518 млрд гривень.

Серед ключових факторів зростання прибутковості у річному обчисленні:

  • збільшення відсоткових доходів;
  • менший обсяг відрахування до резервів під збитки від активних операцій.

За інформацією НБУ, доходи фінустанов доходи за січень-березень зросли на 16%, до 120,71 млрд гривень, а відсоткові доходи — на 25%, до 84,94 млрд гривень.

 

банки прибутки
Дані НБУ. Джерело: РБК-Україна

Обсяг витрат зріс на 14%, до 80,19 млрд гривень. Водночас фінустанови скоротили відрахування резервів під можливі збитки на 1,44 млрд гривень.

 

банки прибутки
Дані НБУ. Джерело: РБК-Україна

"Прибуток, який банки генерують сьогодні — це гарантія їхньої стійкості, адже він дозволяє банкам наростити капітал. Крім того, саме достатній капітал — запорука більш жвавого кредитування надалі, ми вже бачимо таку тенденцію", — повідомили в НБУ.

Також оновили дані про обсяг річного прибутку банків за попередній рік — 83,2 млрд гривень. Відповідне уточнення обумовлене донарахуванням окремими фінустановами податку на прибуток ще на 3,2 млрд гривень. Таким чином, обсяг нарахованого банками податку на прибуток за минулий рік дорівнював 76,6 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у березні 2024 року мали вклади в банках, що входять до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, загальну суму 1 трлн 228 млрд гривень. Понад третина усіх вкладів (35,8%) були у доларах та євро.

Ми також повідомляли, що Національний банк запровадив валютні обмеження, які спочатку скоротили обсяг золота, який банки могли ввозити в Україну, а потім повністю заборонили імпорт дорогоцінного металу. Тобто наразі жоден український банк не здійснює імпорт золота.

НБУ
банки
доходи
фінанси
гроші

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