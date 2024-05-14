Валютні обмеження в Україні — НБУ назвав умови для скасування

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) працюють над подальшим пом'якшенням валютних обмежень. Зараз валютний ресурс в країні обмежений.

Про це розповів очільник Центробанку Андрій Пишний.

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Кроки до валютної лібералізації

За словами голови НБУ, зараз рішення регулятора цілком відповідають раніше задекларованій стратегії щодо пом’якшення валютних обмежень, переходу до подальшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Поки Нацбанк не планує дозволяти погашати старі борги бізнесу у валюті, оскільки недостатньо валютного ресурсу країни.

"Валютний ресурс країни є обмеженим, а тому ми поки що не можемо дати змогу бізнесу і обслуговувати, і погашати такі кредити без обмежень. Це б згенерувало багатомільярдний попит на валюту, що підважило б курсову стійкість та макрофінансову стабільність", — пояснив Пишний.

Він зазначив, що за останній місяць регулятор отримав багато запитів на чимале збільшення термінів повернення експортної виручки з різних сфер, однак наразі не бачить достатніх підстав для цього.

"НБУ не має змоги пом'якшувати капітальні обмеження та одночасно розширювати терміни повернення експортної виручки. Перші створюватимуть додатковий попит на іноземну валюту, другі — позначаться на зменшенні пропозиції. Робити одномоментно різновекторні речі дуже небезпечно", — уточнив керівник НБУ.

Він також зауважив, що після скорочення терміну повернення експортної виручки у листопаді минулого року для агропродукції до 90 днів сальдо надходжень за операціями з нерезидентами за перший квартал цього року було позитивним і в середньому дорівнювало 134 млн доларів на місяць. Водночас у другому півріччі попереднього року було від’ємним — 1,3 млрд доларів на місяць.

"Ми прозорі та послідовні у своїх діях. Та хочемо відповідних дій з боку бізнесу. Адже успіх валютної лібералізації багато в чому залежить від того, наскільки відповідальними будуть підприємства", — додав очільник Нацбанку.

На початку травня Національний банк запровадив найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень за час воєнного стану, що стосується виключно бізнесу. В НБУ оцінили, що це коштуватиме 5,5 млрд доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Національний банк запровадив валютні обмеження, які спочатку скоротили обсяг золота, який банки могли ввозити в Україну, а потім повністю заборонили імпорт дорогоцінного металу. Тобто наразі жоден український банк не здійснює імпорт золота.

Також ми писали, що Нацбанк оприлюднив дані щодо чистого прибутку після оподаткування, який отримали українські банки з початку 2024 року. Фінустановам вдалося наростити прибуток на 18% проти аналогічного періоду минулого року.