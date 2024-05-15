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В Украине доллар просел в цене — как изменился курс

15 мая 2024 23:30
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 16 мая — доллар снова снизился в цене
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в некоторых банках и обменниках снова начал снижаться. Национальный банк Украины (НБУ) тоже утвердил на 16 мая 2024 года более низкий курс.

Об этом свидетельствует информация НБУ и мониторинговых порталов.

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Так, Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

  • доллар — 39,57 грн (-0,11);
  • евро — 42,85 грн (+0,03);
  • злотый — 10,03 грн (0,00).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на наличном рынке доллар в среднем стоит в покупке 39,49 грн (-0,02), при продаже — 40,00 грн (-0,02). Евровалюта стоит в покупке — 42,62 грн (+0,05), в продаже — 43,31 грн (+0,06).

В ПриватБанке доллар не изменился: в покупке стоит 39,40 грн (0,00), при продаже — 40,00 грн (0,00). Райффайзен Банк покупает за 39,40 грн (-0,05), продает — за 39,93 грн (-0,02). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,60 грн (+0,05), в продаже — 40,25 грн (+0,15).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар стоит в покупке — 39,90 грн (-0,05), в продаже — 40,00 грн (-0,05). Евро стоит в покупке 43,20 грн (+0,07), в продаже — 43,40 грн (+0,12).

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Напомним, в апреле 2024 года украинские банки изменили ставки по кредитам и депозитам для населения. Они стали несколько ниже.

Ранее НБУ обнародовал данные о чистой прибыли, которую получили банки с начала 2024 года. Им удалось нарастить прибыль на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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