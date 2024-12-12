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В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

12 грудня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 12 грудня 2024 року
Робітники металургійного комбінату "Запоріжсталь". Фото: npr.org
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Чорні метали відіграють вкрай важливу роль у розвитку сучасної промисловості та будівництва. Вони включають залізо та його сплави, такі як сталь і чавун. Ці матеріали мають унікальні властивості, завдяки яким вони є фактично незамінними в різних галузях. Від хмарочосів до автомобілів, від мостів до побутової техніки — чорні метали оточують нас усюди. Переробка металів має значні екологічні переваги. Вона допомагає зменшити кількість відходів і надає можливість отримати додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у грудні.

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Цікаві факти про чорні метали

Залізо є основним компонентом чорних металів та становить близько 5% земної кори. Воно використовується в будівництві, машинобудуванні та виробництві сталі. Сталь, своєю чергою, є сплавом заліза з вуглецем та іншими елементами, які роблять її міцною та довговічною.

Чавун — це сплав заліза з вуглецем, що містить понад 2% вуглецю. Він відомий своєю крихкістю, але при цьому має високу міцність на стискання. Чавун широко використовується у виробництві труб, радіаторів та деталей машин.

Магнітні властивості чорних металів, таких як залізо та сталь, роблять їх незамінними в електротехніці. Вони використовуються в трансформаторах, електродвигунах та генераторах. Магнітні властивості заліза обумовлені його кристалічною структурою та наявністю вільних електронів.

Корозія — одна з головних проблем чорних металів. Залізо і сталь схильні до іржі при контакті з вологою та киснем. Для захисту від корозії використовуються різні методи, такі як гальванізація, нанесення захисних покриттів та використання нержавіючої сталі.

Переробка чорних металів відіграє важливу в економіці та екології. Переплавлення сталі та заліза дозволяє скоротити споживання природних ресурсів та зменшити кількість відходів. Перероблені чорні метали зберігають свої властивості та можуть використовуватися повторно.

Яка ситуація з металургією в Україні

Україна за січень-листопад 2024 року знизила споживання металопродукції, включаючи прокат та напівфабрикати, на 7,9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, до 2,996 млн тонн. Про це свідчать дані "Укрметалургпрому".

За цей період обсяг імпорту металопродукції в Україну становив 1,136 млн тонн, що на 6,1% більше у порівнянні з січнем-листопадом минулого року. Частка імпортної продукції на внутрішньому ринку досягла 37,9%, збільшившись на 6,13 процентного пункту у річному обчисленні.

Українські металургійні підприємства за 11 місяців виробили 5,74 млн тонн прокату, що на 18% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. При цьому на експорт було відправлено 3,88 млн тонн металопродукції, що на 46,8% більше, ніж роком раніше.

Основними ринками збуту українського металопрокату стали країни Європейського Союзу (70,3%), Африка (10,5%) та інші країни Європи (8,1%). Серед імпортерів металопродукції перше місце посідають країни Європи (50,6%), друге — держави ЄС (28%), третє — країни Азії (20%).

Ціни на чормет в Україні у грудні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 8 грн;

Волинська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Івано-Франківська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Кіровоградська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 6 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Сумська область — від 3,5 до 5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 6 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 5 грн;

Черкаська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 3,5 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 4 грн до 6 грн.

Що ще варто знати українцям

У пунктах приймання металобрухту також приймають кольорові метали, наприклад латунь. Ціни на цей сплав значно вищі ніж коштують сталь або чавун.

А ось золото на пунктах приймання ви здати не зможете. Для цього є ломбарди. За золоті вироби можна отримати досить великі гроші.

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