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Алюминий можно дорого продать на лом — какая цена на 1 кг металла

9 декабря 2024 06:40
Елизавета Супивская - редактор
Цены на алюминий и цветные металлы по состоянию на 9 декабря 2024 года
Лом металлов. Фото: Freepik
Елизавета Супивская - редактор

Изделия из алюминия отлично подвергаются повторной переработке, поэтому их выгодно сдавать на лом. Металл относительно легко найти в домашних условиях, ведь алюминий содержится в кухонной посуде, бытовой технике, некоторых предметах декора. Он станет помощником в получении дополнительного заработка, поскольку спрос стабильно высокий.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 кг алюминия и где его найти.

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Чтобы найти лом цветного металла, придется промониторить состояние своего домашнего хозяйства. Алюминий характеризуется стойкостью к коррозии и легкостью, поэтому его используют в производстве многих предметов бытового потребления. Например, кастрюль, сковородок, контейнеров для еды, банок из-под напитков, крышек с алюминиевой оберткой и т.д.

Если у вас дома есть старая техника, ее также можно продать. Речь идет о холодильниках, кондиционерах и микроволновках, поскольку там содержатся алюминиевые детали (радиаторы или корпуса). Некоторые мебель, в частности каркасы стульев и столов, сделаны из этого материала. И конечно, не стоит забывать о старых проводах с алюминиевой жилой, корпусах компьютеров, строительных материалах и т.д.

Предприятия закупают лом по разным ценам. Это зависит от региона, засоренности, примесей, сезона, объема и других факторов. По состоянию на первую половину декабря продать 1 кг алюминия можно за такие суммы:

  • Киевская область — до 70 грн;
  • Винницкая область — до 80 грн;
  • Днепропетровская область — до 60 грн;
  • Запорожская область — до 90 грн;
  • Ивано-Франковская область — до 70 грн;
  • Львовская область — до 80 грн;
  • Одесская область — до 50 грн;
  • Сумская область — до 65 грн;
  • Тернопольская область — до 85 грн;
  • Харьковская область — до 75 грн;
  • Хмельницкая область — до 75 грн;
  • Черновицкая область — до 65 грн.

Собирая алюминиевый лом дома, вы очищаете среду от хлама и помогаете уменьшить энергетические потребности на первичную добычу. Это хороший источник дополнительного заработка, ведь пункты переработки высоко ценят алюминий из-за его податливости к внешнему вмешательству.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, неплохо заработать можно на драгоценных металлах, в частности золоте. Национальный банк регулярно обновляет закупочные цены, необходимые для расчета с субъектами хозяйствования. Плюс можно сдать золото в ломбард.

Также мы писали, что дорого стоят цветные металлы, например, медь или латунь. Второй можно сдать на переработку и заработать до 190 грн за килограмм. Стоимость зависит от региона, примесей, объема лома и других факторов.

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