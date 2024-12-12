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В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

12 декабря 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 12 декабря 2024 года
Рабочие металлургического комбината "Запорожсталь". Фото: npr.org
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Черные металлы играют очень важную роль в развитии современной промышленности и строительства. Они включают железо и их сплавы, такие как сталь и чугун. Эти материалы обладают уникальными свойствами, благодаря которым они фактически незаменимы в различных отраслях. От небоскребов до автомобилей, от мостов к бытовой технике — черные металлы окружают нас всюду. Переработка металлов имеет значительные экологические преимущества. Она помогает уменьшить количество отходов и дает возможность получить дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в декабре.

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Интересные факты о черных металлах

Железо является основным компонентом черных металлов и составляет около 5% земной коры. Оно используется в строительстве, машиностроении и производстве стали. Сталь, в свою очередь, является сплавом железа с углеродом и другими элементами, делающими его крепким и долговечным.

Чугун — это сплав железа с углеродом, содержащий более 2% углерода. Он известен своей хрупкостью, но при этом обладает высокой прочностью на сжатие. Чугун широко используется в производстве труб, радиаторов и деталей машин.

Магнитные свойства черных металлов, таких как железо и сталь, делают их незаменимыми в электротехнике. Они используются в трансформаторах, электродвигателях и генераторах. Магнитные свойства железа обусловлены кристаллической структурой и наличием свободных электронов.

Коррозия — одна из главных проблем черных металлов. Железо и сталь подвержены ржавчине при контакте с влагой и кислородом. Для защиты от коррозии используются разные методы, такие как гальванизация, нанесение защитных покрытий и использование нержавеющей стали.

Переработка черных металлов играет важную роль в экономике и экологии. Переплавка стали и железа позволяет сократить потребление природных ресурсов и уменьшить количество отходов. Переработанные черные металлы сохраняют свойства и могут использоваться повторно.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Украина за январь-ноябрь 2024 года снизила потребление металлопродукции, включая прокат и полуфабрикаты, на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года до 2,996 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные "Укрметаллургпрома".

За этот период объем импорта металлопродукции в Украину составил 1,136 млн. тонн, что на 6,1% больше по сравнению с январем-ноябрем прошлого года. Доля импортной продукции на внутреннем рынке достигла 37,9%, увеличившись на 6,13 процентного пункта в годовом исчислении.

Украинские металлургические предприятия за 11 месяцев произвели 5,74 млн. тонн проката, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом на экспорт было отправлено 3,88 млн. тонн металлопродукции, что на 46,8% больше, чем годом ранее.

Основными рынками сбыта украинского металлопроката стали страны Европейского союза (70,3%), Африка (10,5%) и другие страны Европы (8,1%). Среди импортеров металлопродукции первое место занимают страны Европы (50,6%), второе – государства ЕС (28%), третье – страны Азии (20%).

Цены на чермет в Украине в декабре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Запорожская область – от 4,5 грн до 8 грн;

Волынская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Ивано-Франковская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Кировоградская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 6 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Сумская область – от 3,5 до 5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 6 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5 грн;

Черкасская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 3,5 грн до 5 грн;

Черниговская область — от 4 грн до 6 грн.

Что еще следует знать украинцам

В пунктах приема металлолома также принимают цветные металлы, например латунь. Цены на этот сплав значительно выше, чем стоят сталь или чугун.

А вот золото на пунктах приемки вы сдать не сможете. Для этого есть ломбарды. За золотые изделия можно получить достаточно большие деньги.

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