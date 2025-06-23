Виплати від УВКБ ООН — де стартує реєстрація на допомогу у 10,8 тис. грн

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

30 червня 2025 року Представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкриє реєстрацію на надання грошової допомоги у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Заявки можна буде подавати лише протягом одного дня.

Про це інформує пресцентр представників УВКБ ООН на каналі в Telegram.

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Що треба знати про допомогу від УВКБ ООН

За програмою від УВКБ ООН, кожному члену родини надають виплати по 10,8 тис. грн (за 3,6 тис. грн за тримісячний період).

Зареєструватися на допомогу мають право дві категорії громадян. А саме:

внутрішні переселенці, переміщені протягом шести місяців, яким не виплачували аналогічну допомогу за попередні три місяці;

біженці, які повернулись на батьківщину, й не мали подібної підтримки за останні три місяці.

Першочергово виплати нададуть тим біженцям та переселенцям без вищевказаних вимог, які мають такі критерії вразливості:

є лише батько чи матір, які виховують неповнолітніх дітей чи є на утриманні люди похилого віку;

домогосподарство складається лише з осіб похилого віку, яким від 55 років;

у родині літні люди (за 55 років) виховують неповнолітніх дітей;

домогосподарство має осіб з інвалідністю чи тяжкими хворобами, які вимагають догляду;

дохід на одну особу у родині щомісяця не перевищує 5,4 тис. грн.

Як можна отримати грошову допомогу у Кривому Розі

Зареєструватися на фінансову допомогу від УВКБ ООН у Кривому Розі можна буде лише 30 червня 2025 року. Адреса: вул. Володимира Бизова 5. Графік роботи: з 09:30 до 16:00.

"Консультація та запис на реєстрацію відбувається в порядку живої черги (запису по телефону немає!)", — повідомили організатори.



Під час консультації та запису в обов'язковому порядку необхідно:

назвати кількість всіх охочих отримати виплати;

мати при собі ідентифікаційні коди та паспорти на всіх громадян, кого потрібно записати;

під час реєстрації необхідно бути присутнім всім членам родини;

назвати родинні зв'язки;

мати статус ВПО за останні шість місяців (для переселенців).

Раніше ми писали про те, для кого передбачена фінансова допомога до Дня Незалежності у 2025 році. У ПФУ уточнили список відповідних категорій громадян.

Також повідомляли про те, що в Сумському регіоні деякі громадяни зможуть зареєструватися на допомогу від Aгенції ООН у червні 2025 року. Йдеться про суму у 10,8 тис. грн.